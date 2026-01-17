Mister macabru într-o localitate din Italia. 14 persoane au murit în doar zece zile. Casele mortuare sunt pline

Un lucru neobișnuit și greu de explicat are loc în Castiglion Fiorentino, o localitate din provincia Arezzo. În primele zece zile ale anului, 14 persoane au murit în acest mic oraș toscan, o cifră care i-a lăsat pe mulți locuitori fără răspunsuri, dar și cu o mare teamă, scrie initalia.virgilio.it.

Bilanț alarmant la început de an

Primarul localității, Mario Agnelli, a transmis un mesaj public pe pagina sa de Facebook, în care și-a exprimat compasiunea față de familiile îndoliate:

„Profit de acest moment pentru a transmite sincere condoleanțe celor 14 familii care, în primele nouă zile ale acestui an, și-au pierdut oamenii dragi, de toate vârstele. Este o medie a deceselor mult peste normal, dacă ne gândim că în tot anul trecut au murit 133 de persoane.”

Datele sunt îngrijorătoare, însă deocamdată nu există o explicație clară. Primarul nu exclude posibilitatea unei simple coincidențe sau a unui context nefavorabil: frigul accentuat din ultimele zile și valul de gripă care afectează în special persoanele vulnerabile. Declarațiile sale, citate de Corriere della Sera, subliniază că situații similare se înregistrează și în alte zone ale provinciei Arezzo.

La spitalul San Donato din Arezzo au fost amenajate simultan nu mai puțin de 17 camere mortuare, un fapt considerat neobișnuit. „Trecerea de la un deces la trei zile la mai mult de unul pe zi nu este deloc liniștitoare”, a spus edilul.

Presiune fără precedent asupra serviciilor funerare

Mario Agnelli a recunoscut că nivelul deceselor a ajuns să pună presiune pe infrastructura locală: capelele mortuare din cimitirul orașului sunt ocupate permanent, funeraliile se succed rapid, iar afișele mortuare depășesc spațiile obișnuite. În unele cazuri, familiile sunt nevoite să aștepte pentru a putea organiza priveghiul, o situație care, potrivit primarului, nu s-a mai întâlnit nici măcar în perioada pandemiei de Covid-19.

Edilul a mai povestit că intenționa să semnaleze public situația încă de la primele 12 decese, însă chiar în ziua în care a decis să scrie mesajul a aflat că alte două persoane muriseră în interval de 24 de ore.

Cauze încă neclare

Misterul planează în continuare asupra numărului mare de decese din Castiglion Fiorentino, oraș cunoscut și ca locul de naștere al actorului Roberto Benigni. Potrivit informațiilor publicate de Corriere della Sera, nu există indicii care să lege aceste morți de erori medicale.

Două dintre cazuri au vizat persoane aflate în stadii terminale de cancer, printre care și o femeie de aproximativ 60 de ani, cunoscută în comunitate. Restul deceselor au fost înregistrate în rândul unor persoane foarte în vârstă, de peste 80 și 90 de ani, care cel mai probabil au fost afectate de bolile sezoniere specifice începutului de an 2026, marcat de temperaturi scăzute și un vârf al gripei, varianta K, deosebit de agresivă pentru persoanele fragile.