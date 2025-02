Momentul în care un telefon a explodat în buzunarul unei femei din Brazilia

O femeie din Brazilia a suferit arsuri de gradul doi şi trei după ce telefonul acesteia a explodat în buzunar. Producătorii telefonului au contactat-o pe femeie pentru a stabili ce s-a întâmplat.

O femeie a suferit arsuri de gradul doi şi trei după ce telefonul ei a explodat subit, în buzunar. Acesta a fost identificat ulterior ca fiind un Motorola Moto E32, cumpărăt de mai puţin de un an, arată o postare pe X. Incidentul s-a petrecut în Anápolis, Goiás, în timp ce femeia și soțul ei făceau cumpărături.

?? PHONE EXPLODES IN SUPERMARKET, LEAVES WOMAN SEVERELY BURNED (NOT MADE IN ISRAEL)



A woman suffered 2nd and 3rd-degree burns when her cell phone exploded in her back pocket while she was grocery shopping in Anápolis, Brazil.



The phone was identified as Motorola Moto E32,… pic.twitter.com/R7XOXNZfSL