Nicole are doar 25 și o afacere care îi aduce 200.000 de dolari anual. Totul a început în bucătăria ei de acasă

Compania a început vânzările directe către consumatori la începutul anului 2026, iar rezultatele au apărut rapid. Foto: Instagram / Nicole Schlesinger

La doar 25 de ani, Nicole Schlesinger, o tânără antreprenoare din Statele Unite a reușit să transforme o idee apărută în timpul facultății într-o afacere care estimează venituri de peste 200.000 de dolari în primul an de activitate. Brandul său, Strip Jerky, a pornit din bucătăria apartamentului în care locuia și încearcă să schimbe imaginea unui produs tradițional: carnea de vită uscată.

Ideea i-a venit în perioada în care urma cursurile Institutului de Educație Culinară, unde studia cu normă întreagă, potrivit Entrepreneur.

„Strip a început ca o idee în perioada facultății și, foarte repede, a devenit proiectul căruia îi dedicam fiecare oră liberă după cursuri”, povestește antreprenoarea.

„Îmi plăcea carnea de vită uscată, dar nu găseam niciun brand care să mă reprezinte”

Ea spune că totul a pornit dintr-o nemulțumire personală.

„Îmi plăcea carnea de vită uscată, dar nu găseam niciun brand care să mă reprezinte. Aproape toate păreau create pentru un singur tip de client, cu un stil foarte masculin și o imagine care nu se schimbase de ani întregi. Ambalajele păreau învechite, lista de ingrediente conținea multe lucruri pe care nu voiam să le mănânc, iar produsul nu era unul pe care oamenii să fie încântați să-l descopere. În plus, majoritatea sortimentelor sunt făcute cu aromă de fum lichid și zahăr brun și au un miros puternic care nu mi-a plăcut niciodată”, explică ea.

Așa a apărut ideea unui produs realizat după principii culinare, cu ingrediente simple și ușor de recunoscut.

„Am vrut să creez o carne de vită uscată concepută de un chef, cu ingrediente curate, care să pară modernă, accesibilă și distractivă. Nu mi-am propus doar să lansez încă un brand, ci să atrag oameni noi către această categorie de produse și să schimb complet experiența consumatorului.”

„Am început să dezvolt rețetele în bucătăria apartamentului meu”

Primele luni au fost dedicate experimentelor și documentării.

„Am început să dezvolt rețetele în bucătăria apartamentului meu și am învățat tot ce am putut despre producția alimentară, ambalare, etichetare și reglementările autorităților. În paralel, urmam și un curs de management, care m-a ajutat să înțeleg mai bine industria alimentară. Am petrecut luni întregi testând rețete, căutând ingrediente și construind brandul înainte de prima producție. Toată afacerea a fost finanțată din resurse proprii”, spune antreprenoarea.

Ea afirmă că cel mai important sprijin a venit din partea altor fondatori de startup-uri.

„Alți antreprenori au fost una dintre cele mai valoroase resurse. Comunitatea Startup CPG este extrem de deschisă când vine vorba despre sfaturi și experiențe. De asemenea, am învățat foarte multe folosind inteligența artificială.”

”Faptul că ai perfecționat o rețetă nu înseamnă că fiecare lot va ieși identic”

Privind în urmă, spune că, dacă ar lua-o de la început, ar fi mai atentă la modul în care și-a cheltui banii la început.

„Când ești o companie nouă, foarte mulți încearcă să-ți vândă servicii costisitoare. De cele mai multe ori poți face singur acel lucru sau poți cere sfaturi altor antreprenori din domeniu”, explică ea.

Una dintre cele mai dificile provocări a fost menținerea unei calități constante a produsului.

„Mulți subestimează acest aspect. Faptul că ai perfecționat o rețetă nu înseamnă că fiecare lot va ieși identic. Trebuie să fii pregătit că nu toate comenzile vor fi perfecte și să rezolvi rapid problemele care apar.”

Un astfel de moment a avut loc chiar înaintea celui mai important târg la care urma să participe.

„Am descoperit o greșeală de ortografie pe 10.000 de pungi, cu doar patru săptămâni înainte de Summer Fancy Food Show. Nu am vrut să pun pe piață un produs de care să nu fiu mândră, așa că am renunțat la toate ambalajele. Le-am comandat din nou, am grăbit producția și am trimis totul prin livrare expres, astfel încât să fim pregătiți la timp”, povestește antreprenoarea.

„Am început să avem venituri constante aproape imediat”

Compania a început vânzările directe către consumatori la începutul anului 2026, iar rezultatele au apărut rapid.

„Am început să avem venituri constante aproape imediat. Cel mai important semn că suntem pe drumul cel bun a fost faptul că oamenii au revenit pentru noi comenzi, iar comercianții au continuat să ne reaprovizioneze. Atunci am înțeles că noi chiar construim ceva ce oamenii își doresc cu adevărat.”

Înaintea lansării unui nou produs, compania a înregistrat peste 1.800 de precomenzi doar pentru două sortimente, iar estimările indică venituri de peste 200.000 de dolari în 2026, la numai șase luni de la debut.

Succesul vine însă cu un program de lucru extrem de solicitant.

„Este mult mai mult decât un job cu normă întreagă. Lucrez, de regulă, între 10 și 14 ore pe zi. Mă ocup de relația cu retailerii, operațiuni, dezvoltarea produselor, marketing, conținut și colaborarea cu partenerii. Ca fondator, jonglezi permanent cu foarte multe responsabilități”, spune ea.

„Nu aștepta până când crezi că ești pregătit”

Cea mai mare satisfacție este să vadă că oamenii apreciază ceea ce a creat.

„Îmi place să construiesc ceva ce nu exista înainte. Fie că văd pe cineva gustând pentru prima dată produsul nostru, fie că îl văd pe rafturile magazinelor sau aflu că un retailer face o nouă comandă, este extrem de satisfăcător să construiești un brand cu care oamenii chiar rezonează.”

Pentru cei care vor să pornească o afacere, sfatul ei este simplu:

„Nu aștepta până când crezi că ești pregătit. Vorbește cu viitorii clienți cât mai devreme, începe să vinzi înainte să te extinzi, ascultă cu atenție feedbackul și adaptează-te rapid. Piața te va învăța mult mai multe decât luni întregi de planificare.”