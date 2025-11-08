„Nimeni nu ne poate reduce la tăcere”. Scandalul de la Miss Univers, unde reprezentanta Mexicului a fost umilită, ia proporții uriașe

Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic. FOTO Instagram

Scandalul de la Miss Univers, unde concurenta din Mexic a fost umilită public de un director de concurs din Thailanda, a iscat un val global de reacții despre misoginie, drepturile femeilor și relevanța concursurilor internaționale de frumusețe, scrie CNN.

Nawat Itsaragrisil, președintele Miss Grand International (MGI), a fost surprins în timp ce o ceartă pe Fatima Bosch, o concurentă de 25 de ani din Mexic, înaintea celei de-a 74-a ediții a competiției Miss Univers, care are loc luna aceasta la Bangkok. În timpul unei întâlniri transmise live, la care au participat zeci de alte concurente, Nawat a acuzat-o pe Bosch că nu a postat suficient conținut promoțional despre țara gazdă, Thailanda. El a sugerat că directorul concursului Miss Univers din Mexic i-ar fi cerut acesteia să saboteze activitățile promoționale și i-ar fi spus că, dacă ascultă de aceste ordine, este o „proastă”. Directorul thailandez a negat ulterior că ar fi folosit acel cuvânt, susținând că a acuzat-o, de fapt, de „a provoca daune”.

Când Bosch a încercat să-i răspundă, Nawat a încercat să o reducă la tăcere, spunând: „Nu ți-am dat șansa să vorbești.” Apoi a chemat paza pentru a o scoate din sală. În acel moment, alte concurente s-au ridicat și au părăsit încăperea în semn de solidaritate, gest care l-a determinat pe directorul concursului să le amenințe cu eliminarea dacă nu se așază la loc.

Deși Nawat și-a cerut ulterior scuze public, gestul său a fost condamnat rapid în întreaga lume, inclusiv de președintele Mexicului, care a descris incidentul drept o „agresiune” la care Bosch a reacționat „cu demnitate”.

Furie și scuze

Fatima Bosch, care a fost încoronată Miss Univers Mexic la începutul acestui an, l-a acuzat pe oficialul thailandez de insulte și comportament abuziv. Ea a spus presei că tratamentul primit a fost consecința unui conflict între Nawat și Organizația Miss Universe, al cărei președinte este, de asemenea, mexican.

„Cred că nu este corect, pentru că eu sunt aici și fac totul bine. Nu deranjez pe nimeni, încerc doar să fiu amabilă și să dau tot ce am mai bun,” a declarat Bosch într-un videoclip postat pe TikTok. „Mi-a spus ‘taci’ și multe alte lucruri. Cred că lumea trebuie să vadă asta, pentru că noi suntem femei puternice, iar această platformă este vocea noastră. Nimeni nu are dreptul să ne reducă la tăcere,” a adăugat ea.

Președintele Organizației Miss Univers, Raúl Rocha, l-a criticat dur pe omul de afaceri thailandez și i-a interzis participarea la activitățile ulterioare. Rocha a spus că Nawat a umilit și a lipsit de respect concurenta mexicană, acuzându-l de „abuz grav, prin chemarea pazei pentru a intimida o femeie, încercând să o reducă la tăcere și să o excludă.”

Nawat și-a cerut scuze miercuri, în timpul ceremoniei oficiale de deschidere. El a insistat că nu a vrut să rănească pe nimeni și că respectă toate participantele. „Trebuie să spun că îmi pare foarte rău,” a afirmat el în fața zecilor de concurente, inclusiv Bosch, aflate pe scenă alături de el.

„Femeile sunt mai frumoase când își fac vocea auzită”

Incidentul a ajuns rapid până la cel mai înalt nivel al politicii mexicane. Într-o conferință de presă susținută miercuri, președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat că reacția lui Bosch este „un exemplu despre cum femeile trebuie să-și facă vocea auzită.”

Sheinbaum, care a trecut recent printr-un incident în care ar fi fost atinsă inadecvat, a vorbit despre o expresie sexistă frecvent folosită în Mexic pentru a reduce femeile la tăcere: „Calladita te ves más bonita” – „Ești mai frumoasă când taci.” „Nu știu dacă v-a spus cineva vreodată asta, dar mie mi s-a spus,” a mărturisit președinta. Ea a propus o nouă formulă: „Femeile sunt mai frumoase când își ridică vocea și participă. Pentru că asta ține de recunoașterea drepturilor noastre. Așa că o felicit pe această tânără.”

Feminista și jurnalista columbiană Catalina Ruiz Navarro, stabilită la Ciudad de México, a afirmat că natura concursurilor de frumusețe, precum Miss Univers, plasează femeile într-o poziție patriarhală.

„Concursul Miss Universe înseamnă disciplinarea și supravegherea corpului, și arată cum, prin tehnologie, intervenții, exerciții și dietă, ne modelăm corpul pentru a corespunde unui ideal aproape religios,” a declarat ea pentru CNN.

Ruiz Navarro a lăudat curajul concurentei mexicane: „Reacția ei a fost cu adevărat curajoasă, pentru că avea foarte mult de pierdut. Faptul că și celelalte concurente au părăsit sala în același timp arată o indignare colectivă și marchează o limită pe care au fost dispuse să o depășească.”

Sheynnis Palacios, Miss Univers 2023 și reprezentanta statului Nicaragua, a scris pe rețelele sociale că „o coroană nu ar trebui să coste demnitatea unei femei.” Ea a spus că aceste competiții ar trebui să încurajeze, să inspire și să formeze lideri, însă scopul lor este compromis „atunci când apar dinamici de putere, umilire sau lipsă de respect.”

Fosta Miss Univers Alicia Machado, care a câștigat titlul în 1996 reprezentând Venezuela, a declarat că probleme similare existau și pe vremea ei. „Nu înțeleg de ce aceste competiții internaționale continuă să fie tolerate, deși recurg la practici lipsite de etică,” a spus ea, cerând ca evenimentul să fie folosit pentru a lupta „pentru drepturile și egalitatea de gen în lume.”

Ruiz Navarro a subliniat că reacția lui Bosch și a celorlalte participante ar putea descuraja astfel de comportamente, însă a adăugat că acest lucru nu este suficient. „Atât timp cât aceste concursuri vor exista, ele trebuie să fie mai incluzive, mai corecte și să trateze reginele frumuseții cu demnitate.”

Activitățile din cadrul competiției Miss Univers au început duminică, la Bangkok. Femei din 130 de țări participă la ediția din acest an, care se va încheia pe 21 noiembrie, cu încoronarea noii câștigătoare.