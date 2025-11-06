Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic

3 minute de citit Publicat la 08:57 06 Noi 2025 Modificat la 09:01 06 Noi 2025

Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic. FOTO Instagram

Mai multe concurente au părăsit un eveniment Miss Univers după ce un oficial din țara gazdă, Thailanda, a criticat-o public pe Miss Mexic, într-un moment tensionat transmis în direct, care a devenit viral, scrie BBC.

La o ceremonie preliminară, directorul Miss Univers Thailanda, Nawat Itsaragrisil, a certat-o pe Fatima Bosch în fața zecilor de participante pentru că nu a postat conținut promoțional. Când aceasta a încercat să se apere, Nawat a chemat paza și a amenințat cu descalificarea celor care îi ofereau sprijin. Bosch a părăsit sala, urmată de alte concurente care au ales să-i fie solidare.

Incidentul, transmis live, a devenit viral pe rețelele sociale. Organizația Miss Univers (MUO) a condamnat comportamentul „răuvoitor” al lui Nawat, care ulterior și-a cerut scuze.

Concurentele, câștigătoare ale concursurilor naționale din țările lor, participau marți la eveniment în ținute de seară și cu eșarfele oficiale. În videoclipul incidentului, mai multe pot fi auzite ripostând după ce Nawat ridică tonul la adresa lui Bosch și îi cere insistent „să tacă”. Când multe dintre ele se ridică pentru a-și arăta sprijinul, Nawat le spune: „Dacă vreți să continuați concursul, stați jos. Dacă ieșiți, restul fetelor vor continua.” În ciuda amenințării, majoritatea concurentelor din filmare par să se ridice, iar câteva se îndreaptă spre ieșire.

După ce a părăsit evenimentul, Bosch a declarat presei că oficialul thailandez de 60 de ani „nu a fost respectuos” și că a numit-o „proastă”. Nawat a negat, susținând că vorbele i-au fost interpretate greșit. Potrivit presei, el ar fi folosit expresia „dumbhead”, dar ulterior, la o conferință de presă, a afirmat că a vrut să spună că ea „a provocat daune”.

Comportamentul său a atras o reacție dură din partea MUO, care a trimis o delegație internațională de directori pentru a prelua conducerea competiției. Într-o declarație video, președintele MUO, Raul Rocha, a spus că Nawat „a uitat adevăratul sens al rolului de gazdă”.

El a adăugat că oficialul thailandez „a umilit, insultat și a arătat lipsă de respect” față de Bosch, comițând „abuzul grav de a fi chemat paza pentru a intimida o femeie lipsită de apărare”. Rocha a precizat că participarea lui Nawat în cadrul concursului va fi „limitată cât mai mult posibil” sau chiar eliminată, iar MUO va lua „măsuri legale” împotriva lui.

„Doresc să reafirm că Miss Univers este o platformă de emancipare a femeilor, menită să le ofere o voce în lume”, a spus Rocha.

Printre cele care au părăsit evenimentul de marți s-a numărat și actuala Miss Univers, Victoria Kjaer Theilvig, din Danemarca. „Este vorba despre drepturile femeilor”, a spus aceasta la plecare. „A trata o altă fată în felul acesta este extrem de lipsit de respect… De aceea îmi iau haina și plec.”

Ulterior, Bosch a declarat într-un interviu: „Vreau doar ca țara mea să știe că nu mi-e teamă să-mi fac vocea auzită. Este mai puternică decât oricând. Am un scop. Am lucruri de spus.” Ea a adăugat: „Suntem în secolul XXI. Nu sunt o păpușă care trebuie machiată, coafată și îmbrăcată. Am venit aici pentru a fi o voce pentru toate femeile și fetele care luptă pentru cauze, și pentru a le spune celor din țara mea că sunt complet dedicată acestui lucru.”

Videoclipul cu momentul în care Nawat o ceartă pe Bosch a provocat indignare în rândul fanilor concursului, mulți lăudând reacția Miss Mexic.

Într-un mesaj video publicat ulterior, Nawat a declarat: „Dacă cineva s-a simțit rău, inconfortabil sau afectat, îmi cer scuze tuturor. În special fetelor care erau prezente, aproximativ 75 dintre ele.”

Competiția Miss Univers a continuat în ciuda scandalului, concurentele participând miercuri la un eveniment de bun venit la Bangkok. Câștigătoarea va fi încoronată noua Miss Univers pe 21 noiembrie.