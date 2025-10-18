O companie aeriană a anulat zborurile pentru mii de pasageri după ce a spălat scaunele cu... apă

Finnair a anulat aproximativ 40 de zboruri luni și marți, afectând în total circa 5.000 de pasageri.. Sursa foto: Getty Images

Mii de pasageri au rămas la sol după ce compania aeriană Finnair a fost nevoită să anuleze zeci de zboruri, în urma descoperirii unei posibile încălcări a normelor de siguranță la incendiu — cauzată, incredibil, de curățarea scaunelor cu apă.

Potrivit unui comunicat transmis pentru Business Insider, Finnair a anulat aproximativ 40 de zboruri luni și marți, afectând în total circa 5.000 de pasageri.

Compania aeriană de stat finlandeză a suspendat temporar operațiunile pentru opt dintre cele 15 aeronave Airbus A321 din flotă, după ce producătorul huselor de scaune a avertizat că nu a fost verificat corespunzător dacă spălarea acestora cu apă ar putea reduce protecția împotriva incendiilor.

„Siguranța pasagerilor este întotdeauna prioritatea noastră absolută. Urmăm cu strictețe instrucțiunile producătorilor și recomandările autorităților,” a declarat un purtător de cuvânt al Finnair.

Aeronave trimise goale la Helsinki

Pentru a evita orice risc, cele opt avioane afectate au zburat fără pasageri spre aeroportul internațional din Helsinki, unde urmează să fie inspectate și reautorizate pentru zbor.

„Investigăm soluțiile disponibile pentru a readuce aeronavele în serviciu cât mai rapid posibil,” a adăugat compania.

Nu este un caz izolat

Incidentul vine la scurt timp după alte situații neobișnuite care au provocat haos în rândul pasagerilor. În iunie, un zbor KLM a fost nevoit să se întoarcă din mijlocul Oceanului Atlantic, după ce echipajul și-a dat seama că avionul urma să depășească termenul-limită pentru revizia tehnică.

Tot luna trecută, un zbor American Airlines către Napoli a fost redirecționat spre Roma, după ce compania a trimis din greșeală un avion prea mare pentru infrastructura aeroportului italian.

Siguranța, mai presus de orice

Deși situația de la Finnair a provocat frustrare în rândul pasagerilor blocați, specialiștii din aviație subliniază că decizia de a opri zborurile este corectă. Orice detaliu aparent minor — cum ar fi felul în care sunt curățate husele scaunelor — poate influența comportamentul materialelor în caz de incendiu, iar certificarea de siguranță este obligatorie înainte ca o aeronavă să revină în serviciu.