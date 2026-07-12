O epavă veche de 2.400 de ani, încărcată cu comori antice, a fost descoperită de ingineri care căutau un loc pentru turbine eoliene

Pe coasta ionică a Calabriei, nava se afla cu o încărcătură de peste 300 de amfore. Foto: Ministry of Culture / SABAP Reggio Calabria

La mai bine de 2.400 de ani de la scufundare, o epavă descoperită în largul sudului Italiei aduce la lumină activitatea comercială antică. Arheologii au aflat despre ea în timp ce echipajele studiau fundul mării pentru un proiect modern de energie eoliană offshore, potrivit thecooldown.com.

Pe coasta ionică a Calabriei, nava se afla cu o încărcătură de peste 300 de amfore - vasele de lut folosite în toată Mediterana pentru transportul de produse de bază precum vinul și uleiul de măsline.

Investigațiile pe fundul mării pentru un proiect eolian offshore au condus cercetătorii la epava de lângă Monasterace, în provincia Reggio Calabria. Acciona Energia a declarat că nava datează aproximativ din secolele IV-V î.Hr. și, așa cum a relatat Greek Reporter, încărcătura sa ar putea ajuta la conturarea legăturilor comerciale dintre așezările grecești din sudul Italiei.

Recipientele ceramice au fost fabricate în mai multe centre de producție din Magna Graecia și Sicilia, o combinație care sugerează că au făcut parte dintr-o rețea regională de schimb.

Situl se află chiar lângă Kaulon, un oraș grecesc fondat înainte de 700 î.Hr., de-a lungul unei porțiuni din Calabria care lega colonii, mărfuri și comunități.

Un studiu fotogrammetric din 2025 a cartografiat două grupuri de amfore aflate la aproximativ 10 metri distanță. Arheologii cred că pescuitul modern cu traul a deranjat probabil epava și a împrăștiat o parte din încărcătură pe fundul mării.

De ce este importantă descoperirea

Descoperirea oferă dovezi fizice pentru un sistem comercial pe care istoricii l-au studiat de mult timp prin înregistrări scrise, modele de așezare și artefacte împrăștiate. O încărcătură de această dimensiune arată cum se mișcau bunurile de zi cu zi între comunități și cât de conectată era economia mediteraneană antică.

Situl arată, de asemenea, cât de fragilă poate fi moștenirea subacvatică. Amforele au supraviețuit timp de secole, dar activitatea modernă de pescuit ar fi putut deja să deplaseze părți ale sitului. Fără o intervenție atentă, mai multe fragmente ar putea fi deteriorate sau pierdute.

Epava a fost identificată în timpul lucrărilor pentru energie regenerabilă, arătând cum dezvoltarea și conservarea se pot intersecta atunci când studiile sunt gestionate în mod responsabil.

Deoarece epava pare vulnerabilă la mai multe perturbări, Ministerul Culturii din Italia susține eforturile de documentare atentă a acesteia, de recuperare a artefactelor aflate în pericol și de conservare a încărcăturii, potrivit Greek Reporter.

Acciona Energia a revizuit designul proiectului eolian offshore pentru a evita zona arheologică. Schimbarea protejează situl, permițând în același timp continuarea proiectului energetic.