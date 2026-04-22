O familie din Italia a plătit o vacanță în Cracovia, dar a ajuns la Craiova. „Vrea cineva să râdă puțin?”. Ce s-a întâmplat

Publicat la 17:40 22 Apr 2026 Modificat la 17:40 22 Apr 2026

O familie din Venosa, Italia, a devenit protagonistă, fără să vrea, a unei întâmplări neobișnuite care a stârnit reacții pe rețelele sociale, după ce a ajuns la Craiova în loc de Cracovia din cauza unei rezervări greșite.

Povestea a fost relatată într-un grup de Facebook dedicat turiștilor interesați de Cracovia - „Visitare Cracovia”, unde, printre recomandări de călătorie, a apărut o mărturie ieșită din tipare. „Vrea cineva să râdă puțin?”, începe mesajul. Autorii postării au povestit că au ajuns la poarta de îmbarcare A8 a aeroportului din Bari convinși că se îndreaptă spre orașul polonez, însă au aterizat, în schimb, în România, relatează Corriere della Sera.

„Rezervare greșită (din partea noastră)”, au explicat aceștia, subliniind că nu a fost vorba despre o eroare a companiei aeriene sau despre ată greșeală, ci despre o simplă confuzie între două destinații cu nume asemănătoare.

În timp ce în Cracovia îi așteptau tururi rezervate și cazare deja achitată, familia s-a trezit obligată să își reorganizeze complet planurile într-un oraș necunoscut, cu o altă limbă și alte repere.

Deși călătoria a avut loc într-o zi considerată de unii cu ghinion, vineri, 17, tonul relatării a fost unul optimist. Autorii au ales să trateze situația cu umor, transformând incidentul într-o experiență de împărtășit.

Postarea a generat sute de reacții, mulți utilizatori recunoscând că au fost aproape să facă aceeași greșeală sau că și-au verificat de mai multe ori rezervările tocmai pentru a evita astfel de situații. Cazul scoate în evidență un fenomen mai frecvent decât s-ar crede, determinat de asemănarea dintre numele unor orașe europene.

În acest context, utilizatorii rețelelor sociale recomandă verificarea atentă a codurilor aeroporturilor și a destinațiilor înainte de confirmarea biletelor.

În ciuda începutului neașteptat, familia a decis să profite de situație și să descopere Craiova. Aceasta a împărtășit ulterior imagini și impresii din oraș, recomandând, printre altele, Parcul Romanescu și Parcul Englezesc, dar și preparatele locale, în special papanașii.

Familia s-a întors acasă pe 20 aprilie, concluzionând că, în ciuda erorii inițiale, experiența a fost una „minunată”.