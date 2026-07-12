O femeie a fost concediată după ce a furat de la șeful ei. Acum bărbatul trebuie să îi plătească peste 21.000 de euro

O recepționeră din Spania, concediată după ce a fost surprinsă de camerele de supraveghere în timp ce intra în camera și biroul angajatorului său și răscolea prin dulapuri și sertare, a obținut în instanță despăgubiri de peste 21.000 de euro. Deși judecătorii au considerat că faptele au fost grave, au decis că procedura de concediere nu a respectat prevederile legale, potrivit ouest-france.fr.

Camerele de supraveghere au surprins întreaga scenă

Femeia lucra cu jumătate de normă la o clinică privată încă din noiembrie 2001. Clinica funcționa în aceeași clădire în care locuia și angajatorul.

Pe 4 martie 2024, camerele de supraveghere au înregistrat-o intrând în dormitorul privat al șefului, purtând mănuși. A rămas în încăpere aproximativ 20 de minute, timp în care a deschis dulapuri și sertare. În aceeași zi, aceasta a intrat și în biroul angajatorului, de unde a luat un dosar.

Ulterior, proprietarul a constatat dispariția unor sume de bani.

La câteva zile după incident, angajata a fost convocată și concediată pentru încălcarea obligațiilor contractuale și abuz de încredere. Ea a recunoscut faptele și a semnat un acord prin care accepta încetarea contractului de muncă și renunța la orice acțiune în instanță. În schimb, angajatorul se angaja să nu depună plângere penală împotriva sa.

Instanța a constatat o eroare de procedură

Cu toate că a semnat acel document, femeia a contestat ulterior concedierea în instanță.

În primă fază, judecătorii i-au respins cererea, considerând că acordul semnat îi bloca posibilitatea de a deschide un proces.

În apel, însă, Tribunalul Superior de Justiție din Madrid a ajuns la o altă concluzie. Magistrații au apreciat că faptele comise justificau o sancțiune severă, însă au observat că angajatorul nu respectase procedura disciplinară prevăzută în contractul colectiv de muncă.

Potrivit acestuia, înainte de aplicarea unei sancțiuni pentru o abatere foarte gravă trebuia deschisă o procedură disciplinară în cadrul căreia angajata să își poată prezenta oficial apărarea. Acest pas a fost omis, iar decizia de concediere a fost comunicată în aceeași zi în care a fost semnat acordul dintre părți.

Judecătorii au considerat că această nerespectare a procedurii face concedierea nelegală din punct de vedere procedural, chiar dacă motivele care au dus la concediere au fost întemeiate.

În urma hotărârii, angajatorul trebuie să aleagă între reintegrarea fostei angajate în funcție, cu plata salariilor restante, sau achitarea unei despăgubiri de 21.686,40 euro.