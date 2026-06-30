O femeie din Nigeria le aduce profituri de milioane de dolari marilor branduri ale Amazon. Cine este Temi Dawodu

În spatele dezvoltării unor mari branduri într-una dintre cele mai competitive piețe digitale din lume se află Temi Dawodu, o femeie din Nigeria care lucrează în prezent la Amazon, în Statele Unite.FOTO: Linkedin

În spatele dezvoltării unor mari branduri într-una dintre cele mai competitive piețe digitale din lume se află Temi Dawodu, o femeie din Nigeria care lucrează în prezent la Amazon, în Statele Unite. Cu experiență în fintech, consultanță și comerț online, ea a contribuit la proiecte care au generat venituri de milioane de dolari și au susținut transformarea digitală a unor companii importante.

Internetul a făcut mai ușoară lansarea unei afaceri, dar dezvoltarea unei companii care continuă să crească este mult mai dificilă. Un produs poate deveni cunoscut rapid, iar publicitatea poate atrage atenția clienților, însă succesul pe termen lung depinde de lucruri mai profunde: înțelegerea consumatorilor, procese interne eficiente și capacitatea de adaptare la schimbările pieței, scrie Insider Africa.

Acesta este domeniul în care Temi Dawodu și-a construit cariera. La Amazon, ea lucrează ca Account Growth Strategist și sprijină branduri enterprise să se lanseze, să își îmbunătățească vânzările și să concureze mai eficient în marketplace.

Brandurile din portofoliul ei au generat, până acum, venituri de milioane de dolari, susținute de campanii de publicitate mai bune, o poziționare mai clară pe platformă și îmbunătățiri operaționale. În plus, acestea au înregistrat o creștere constantă de la o lună la alta.

Pentru Dawodu, creșterea sustenabilă nu apare dintr-o singură idee spectaculoasă, ci din multe decizii bine luate, care se adună în timp.

"Nu cred că o creștere sustenabilă vine dintr-un singur moment de cotitură. De cele mai multe ori, este rezultatul faptului că faci bine mai multe lucruri de bază în același timp. Trebuie să înțelegi clientul, să ai procese solide și să iei decizii pe baza datelor, nu doar pe baza speranțelor", spune ea.

Această abordare s-a format înainte ca Dawodu să ajungă la Amazon. În Nigeria, ea a lucrat la Interswitch, într-o perioadă în care plățile digitale schimbau modul în care milioane de oameni foloseau serviciile financiare.

Acolo, a dezvoltat strategii de parteneriat pentru comercianți mici, care au generat venituri anuale de peste 15 milioane de dolari. De asemenea, a coordonat integrarea a 12 instituții financiare într-o platformă digitală de creditare, contribuind la acordarea unor împrumuturi de peste 20 de milioane de dolari în primul an.

Mai târziu, la CreditRegistry, Dawodu a condus strategia de lansare a unei soluții digitale de facturare. Platforma a atras peste 500 de comercianți în primele șase luni și a depășit ținta de venituri cu 15%.

Aceste experiențe au ajutat-o să înțeleagă că afacerile solide nu se construiesc doar în jurul unui produs, ci în jurul unui ecosistem. Într-un astfel de ecosistem, băncile, comercianții, procesatorii de plăți, autoritățile și clienții sunt conectați. Când o parte a sistemului funcționează mai bine, toți cei implicați au de câștigat.

"Munca în piețele africane te învață foarte repede reziliența"

"Creșterea pe termen lung vine din crearea de valoare pentru întregul ecosistem, nu doar din optimizarea unei singure părți", spune Dawodu.

Experiența din piețele africane i-a format și modul de lucru. În astfel de medii, companiile trebuie adesea să construiască produse cu resurse limitate, într-un context în care comportamentul clienților se schimbă rapid, iar deciziile trebuie luate chiar și atunci când informațiile nu sunt complete.

"Munca în piețele africane te învață foarte repede reziliența. Înveți să te adaptezi, să prioritizezi și să execuți chiar și atunci când condițiile nu sunt perfecte", afirmă ea.

Această mentalitate a ajutat-o și în consultanță, unde a lucrat la proiecte de strategie și transformare digitală, inclusiv la Boston Consulting Group. Într-un proiect pentru o companie aeriană, Dawodu a contribuit la transformarea sistemului de gestionare a inventarului. Prin procese mai clare și fluxuri de lucru mai eficiente, echipa a redus întârzierile legate de mentenanță cu 30%.

Proiectul a ajutat, de asemenea, la evitarea unor costuri de peste 1 milion de dolari și a identificat oportunități de creare de valoare de aproximativ 20 de milioane de dolari. Pentru Dawodu, astfel de rezultate arată că succesul nu depinde doar de idei mari, ci și de execuție disciplinată.

"M-a interesat mereu să înțeleg de ce unele afaceri continuă să crească, iar altele se plafonează. Răspunsul nu este, de obicei, o singură strategie. Contează dacă organizația poate continua să învețe și să se îmbunătățească", explică ea.

MBA-ul urmat la Duke University i-a oferit o abordare mai structurată asupra leadershipului, analizei și deciziilor strategice. După ani petrecuți în medii rapide și competitive, experiența de la Duke a ajutat-o să îmbine viteza cu gândirea disciplinată. Această abordare se potrivește bine cu mediul de la Amazon, unde creșterea unui brand nu depinde doar de publicitate. Un produs are nevoie de preț corect, stocuri bine gestionate, recenzii bune, pagini de produs clare și livrare rapidă. Dacă una dintre aceste părți nu funcționează, vânzările pot fi afectate, indiferent de bugetul de marketing.

Dawodu lucrează tocmai la identificarea acestor probleme. Uneori, soluția este o campanie publicitară mai eficientă. Alteori, este nevoie de îmbunătățirea operațiunilor din spate, pentru ca experiența clientului să fie mai bună. "Publicitatea contează, dar nu rezolvă totul. Dacă produsul nu este în stoc, dacă pagina nu este bine optimizată sau dacă experiența clientului nu este bună, creșterea devine mult mai greu de susținut", spune ea.

Chiar dacă acum lucrează pe piețe globale, Dawodu rămâne optimistă în privința ecosistemului tehnologic african. Ea consideră că fondatorii africani au deja calități esențiale, și anume reziliență, adaptabilitate și capacitatea de a construi în condiții dificile. Următorul pas este dezvoltarea unor procese și sisteme care să le permită extinderea pe piețe internaționale.

Pentru antreprenorii care vor să construiască firme competitive la nivel global, sfatul ei este să rezolve probleme importante, să câștige încrederea clienților și să creeze procese care pot crește odată cu afacerea.