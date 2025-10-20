O menajeră din Italia care a trăit în sărăcie toată viața a lăsat 1 milion € moștenire. Femeia a ascuns toată viața un secret uluitor

Femeia, care a lucrat toată viaţa ca menajeră, a surprins întreaga comunitate după ce a lăsat moştenire 1 milion de euro unui cămin de bătrâni. Sursa foto: Getty Images

O femeie din localitatea Conegliano , provincia Treviso, în Italia, în vârstă de 79 de ani şi care a lucrat toată viaţa ca secretară, apoi ca menajeră, a surprins întreaga comunitate după ce a lăsat moştenire 1 milion de euro unui cămin de bătrâni.

Italianca a dus o viaţă plină de discreție, sacrificiu și o neașteptată pricepere în domeniul financiar. Aceasta nu avea familie proprie, nici o viaţă socială semnificativă. Totuși, în spatele acelei aparente solitudini și a vieții modeste se afla o pasiune tăcută pentru finanțe și piața bursieră, cultivată cu rigoare și inteligență, relatează Corriere della Sera.

La moartea sa, la 79 de ani, orașul a descoperit un adevăr neașteptat: menajera era, de fapt, o expertă în investiții, autodidactă şi capabilă să construiască o avere de milioane de euro. Iar această moștenire a ales acum să o lase celor nevoiași, donându-şi proprietățile și resursele sale financiare azilului de bătrâni Fenzi din Conegliano.

Un gest surprinzător, mai ales că respectiva femeie nu era rezidentă a azilului și nici nu avea legături familiale strânse cu acesta. Totuși, a ales să doneze totul vârstnicilor din orașul ei, poate din recunoștință, poate din dorința de a da înapoi, poate din nevoia tăcută de a se simți parte a unei comunități.

La un moment dat menajera căutase adăpost la acest centru, dar pentru că nu erau locuri disponibile, a fost internată într-un azil specializat de bătrâni din Piacenza.