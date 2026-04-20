O scenă din „Nașul” s-a filmat acolo, apoi totul s-a schimbat: Cum arată satul din Italia unde, de 50 de ani, se îmbulzesc turiștii

6 minute de citit Publicat la 23:30 20 Apr 2026 Modificat la 23:42 20 Apr 2026

Satul Savoca, Sicilia, Italia, unde s-au filmat scene din Nașul. Sursa foto: Profimedia Images

Când Francis Ford Coppola a distribuit-o pe Enza Trimarchi într-un rol de figurație în celebrul film „The Godfather”, în 1971, croitoreasa în vârstă de 22 de ani nu avea nicio idee că participă la ceva care urma să-i schimbe satul natal și să-l redefinească pentru decenii.

Trimarchi a apărut într-o secvență-cheie din Sicilia: nunta viitorului șef mafiot Michael Corleone și Apollonia Vitelli, filmată în satul de deal Savoca. Pentru ea, sosirea lui Coppola și a starului filmului, Al Pacino, a marcat sfârșitul adolescenței într-un loc unde viața se schimbase foarte puțin timp de secole, potrivit CNN.

Beam apă de ploaie din cisternă”

„Am fost abordată de unul dintre membrii echipei lui Coppola, care m-a întrebat dacă vreau să lucrez”, povestește Trimarchi, acum în vârstă de 76 de ani. „Atât de mulți oameni din toată provincia veniseră să fie selectați. Eram entuziasmată, eram atât de tânără. Nu era nimic în Savoca, nu aveam apă curentă și beam apă de ploaie din cisternă. Nici televizor nu aveam.”

La mai bine de 50 de ani distanță, Savoca - unde trăiesc mai puțin de 100 de oameni - rămâne strâns legată de film. Dintre locațiile siciliene folosite pentru exilul lui Michael Corleone, aceasta este cea mai vizitată.

Satul a îmbrățișat această asociere, chiar dacă turismul pe care îl aduce a transformat viața de zi cu zi și a contribuit la romantizarea stereotipurilor legate de mafie.

Tururi ghidate cu tematică „Nașul”

Înconjurată de livezi de citrice și măslini, Savoca primește acum un număr mare de turiști de o zi între aprilie și octombrie.

Pasagerii de croazieră care ajung în portul sicilian Messina participă adesea la tururi ghidate „Il Padrino” — „Nașul” în italiană — care includ satul, dar și Castello degli Schiavi, o vilă din secolul al XIX-lea din apropiere, unde a stat personajul lui Pacino.

Trimarchi spune că uneori este rugată de operatorii de turism să întâlnească vizitatori, să dea autografe și să vorbească despre film.

„Poate fi obositor și o fac gratis, în timp ce mulți alți oameni, chiar și din acest sat, au făcut o grămadă de bani datorită ‘The Godfather’”, a spus ea.

Claxoane și turiști nervoși

În sat, schimbarea a venit treptat. Un număr mic de baruri, pensiuni — inclusiv una numită „Il Padrino” — și magazine de suveniruri funcționează acum alături de clădiri vechi, rămase în mare parte neschimbate, cu aspect medieval.

În extrasezon, Savoca rămâne liniștit. Străzile sale înguste din piatră și pasajele arcuite leagă casele construite pe versant.

Moștenirea filmului este cel mai vizibilă pe traseul dintre biserică și piața principală, unde vizitatorii fac fotografii recreând scene din nuntă, și la Bar Vitelli, unde Michael Corleone cere mâna Apolloniei.

Localnicii spun că Savoca avea un turism limitat și înainte de film, mai ales din zonele de coastă apropiate, dar acesta nu era semnificativ din punct de vedere economic.

„De când au apărut navele de croazieră, acum vreo 20 de ani, turiștii sunt copleșitori”, spune Vincenzo Pasquale, 72 de ani, care a fost figurant la 18 ani, interpretând unul dintre fiii lui signor Vitelli, proprietarul barului. „În unele zile, aglomerează străzile și trebuie să claxonez ca să pot trece. Unii se enervează.”

Pasquale spune că interesul pentru film a crescut în timp, nu a scăzut.

Bar Vitelli, situat într-o clădire din secolul al XV-lea, a devenit principalul punct turistic al satului și servește vizitatori pe tot parcursul zilei. În sezonul de vârf, accesul este uneori restricționat din cauza aglomerației. Proprietarii au deschis și un hotel boutique la etaj.

Filmările din 1971, o amintire definitorie

Filmările în Savoca au durat doar câteva săptămâni, în vara lui 1971, dar au rămas o amintire definitorie pentru cei implicați.

Trimarchi își amintește că Coppola era mare amator de dulce, consumând până la 10 porții de granita — un desert sicilian din gheață zdrobită — alături de biscuiți zaharisiți.

„Îi plăceau foarte mult, cred că nu mai gustase până atunci sau poate îl ajutau să suporte căldura”, a spus ea.

Granita era făcută cu apă din aceeași fântână care alimenta satul și echipa de filmare.

„În timpul filmărilor, toți, figuranții, echipa, actorii și localnicii, beam acea apă. Am băut atât de mult încât cisternele satului au rămas fără apă pentru o vreme”, a spus Trimarchi.

„Era ca și cum ar fi aterizat OZN-uri”

Înainte de lansarea filmului, Bar Vitelli avea alt nume și era administrat de Maria D’Arrigo, care, potrivit istoricului local Salvatore Coglitore, îi găzduia frecvent pe actori și echipă.

„Le servea brânză proaspătă tumà cu salam din carne locală, vinete și roșii în ulei de măsline și vin de casă”, a spus Coglitore. „Nu a vrut niciodată să fie plătită, așa că atunci când Coppola i-a oferit un cec în alb la finalul filmărilor, l-a rupt, spunând că a făcut-o pentru satul ei.”

Coglitore a identificat 40 de sicilieni care au apărut ca figuranți și a adunat fotografii de arhivă, pe care intenționează să le publice într-o carte.

„Trebuie să înțelegeți ce a însemnat pentru localnici: era ca și cum ar fi aterizat OZN-uri”, spune acesta. „Drumurile erau neasfaltate și au fost reparate înainte de filmări, erau puține felinare, iar parohia a oferit toate scaunele pentru piață.”

Pasquale spune că ar fi pierdut șansa de a câștiga 90.000 de lire dacă mama lui nu l-ar fi trezit la timp.

„M-a tras din pat. Nu aveam job și era mai mult decât câștigau majoritatea oamenilor de aici într-un an”, spune el.

„Era tânăr, dar nu era genul meu. Coppola era mai fermecător”

Pasquale își amintește și un incident cu Al Pacino în timpul filmării scenei nunții.

„Stătea jos între cadre, într-o capelă răcoroasă, sub o scară mare de fier. Când cineva l-a chemat afară, s-a ridicat și s-a lovit puternic la cap de fier, sângele curgea. Noi am rămas fără cuvinte, iar el a stat nemișcat, fără să spună nici măcar ‘Au’.”

Unii figuranți își amintesc că Pacino, pe atunci în jur de 30 de ani, nu era încă foarte cunoscut și era rezervat, în timp ce Coppola era deschis și glumeț, dar exigent.

Trimarchi, plătită cu aproximativ 100.000 de lire, își amintește că Pacino încerca să învețe expresii simple în italiană.

„Dacă aș fi știut că va deveni atât de celebru, i-aș fi cerut o fotografie, dar nu aveam aparat”, a spus ea. „Era tânăr, dar nu era genul meu. Coppola era mai fermecător.”

În 2022, Coppola a fost numit cetățean de onoare al satului Savoca, care continuă să atragă turiști datorită moștenirii filmului.

Atât Pasquale, cât și Trimarchi spun că participarea la „The Godfather” a fost un moment care le-a schimbat viața.

„Nu erau deloc aroganți, camerele nu m-au speriat”, spune Pasquale. „Au fost foarte simpli și ne-au oferit o oportunitate incredibilă de a face satul nostru să strălucească în film. Filmul a fost un adevărat dar de la Dumnezeu.”