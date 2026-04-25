O teorie a conspirației despre OZN-uri și oameni de știință dispăruți a ajuns de pe internet la Casa Albă. Ce se știe, de fapt

Dispariția sau moartea a cel puțin 11 oameni de știință americani, toți legați într-un fel de cercetarea spațială, militară sau nucleară, a alimentat o teorie a conspirației care s-a răspândit fulgerător de pe rețelele sociale în presa mainstream, până la Congres și Casa Albă. Donald Trump a promis că va analiza situația, parlamentari republicani au cerut FBI-ului și NASA o anchetă, iar podcasteri și influenceri au propulsat povestea. Însă experții avertizează că publicul face conexiuni acolo unde, în realitate, nu există niciuna – iar soția celui mai căutat om de știință dintre toți vine cu cea mai bună replică la teoriile conspirației, scrie The Guardian.

Sunt disparițiile sau decesele a cel puțin 11 oameni de știință americani, fiecare legat într-un fel sau altul de cercetarea spațială, militară și nucleară, cu adevărat conectate printr-un complot sinistru – unul care implică China sau alți inamici statali, ori care ar putea avea legătură cu OZN-urile?

O teorie a conspirației care susține exact acest lucru a cuprins o parte semnificativă a populației americane în ultimele săptămâni, răspândindu-se rapid de pe internet în presa de dreapta, apoi în presa mainstream, determinând o anchetă din partea Congresului și întrebări din partea lui Donald Trump.

Ar putea o teorie atât de fantezistă să conțină măcar un sâmbure de adevăr? Sau parlamentarii, FBI-ul, Casa Albă, nenumărații autori de pe Substack și podcasteri, alături de presa americană, doar alimentează ultima teorie conspiraționistă virală într-o epocă plină de ele?

Ca în cazul tuturor teoriilor conspirației bune, misteriosul caz al valului brusc de oameni de știință americani morți sau dispăruți este greu de descifrat. Iar răspunsurile la acest puzzle se găsesc probabil nu în teoria conspirației în sine, ci în ceea ce aceasta reprezintă într-o eră a conținutului generat de inteligența artificială și a dezinformării pe rețelele sociale. Mai ales când fiecare fărâmă de conexiune conspiraționistă generează apetit pentru încă una și nu poate fi niciodată satisfăcută.

Există totuși câteva elemente cunoscute.

Dispariția generalului McCasland

Pe 27 februarie, generalul maior în retragere al Forțelor Aeriene americane William „Neil” McCasland, în vârstă de 68 de ani, a ieșit din casa sa din Albuquerque, New Mexico, între 10 și 11 dimineața. Și-a lăsat acasă telefonul și ochelarii, a luat cu el revolverul calibru 38 și se crede că a plecat pe jos. Soția sa a constatat dispariția la puțin timp după amiază. În după-amiaza aceleiași zile, biroul șerifului din comitatul Bernalillo a emis o alertă de tip „silver alert” – un buletin pentru cazurile în care o persoană în vârstă dispare.

De atunci nu s-a mai auzit nimic despre McCasland. Însă, în calitatea sa de fost comandant al Laboratorului Phillips de la baza aeriană Kirtland, care se concentrează pe vehicule spațiale și tehnologii cu energie dirijată, dispariția sa a ridicat semne de întrebare, inclusiv în comunitatea pasionaților de OZN-uri.

Locotenentul Kyle Woods, de la biroul șerifului din comitatul Bernalillo, le-a spus reporterilor că nimic nu a fost exclus, „motiv pentru care investigăm orice posibilă legătură.”

„Apreciez că există o comunitate care vrea să meargă pe firul iepurelui cu OZN-urile. Eu nu am mijloacele de a urmări asta, așa că acele teorii trebuie lăsate deoparte, decât dacă am găsi ceva care să indice o astfel de legătură. Deci ne putem baza doar pe fapte”, a adăugat Woods.

Fapte puține, teorii multe

Însă faptele erau puține. Iar în acest vid s-au revărsat curând alte cazuri de oameni de știință dispăruți sau morți, adesea cu legături reale sau imaginare cu securitatea națională sau cercetarea spațială.

Au apărut raportări despre cel puțin zece oameni de știință dispăruți sau decedați. Printre aceștia se numără Michael David Hicks – un cercetător care a lucrat la Laboratorul de Propulsie cu Reacție al NASA din 1998 până în 2022 și a studiat asteroizii și cometele din apropierea Pământului. A murit din cauze necunoscute, la 59 de ani, în 2023.

O altă cercetătoare, Monica Reza, a dispărut în iunie anul trecut. Fusese directoare a grupului de procesare a materialelor din cadrul aceluiași laborator NASA. Plecase într-o drumeție în pădurea națională Angeles împreună cu o prietenă. Un raport de poliție spune că Reza, în vârstă de 60 de ani, se afla la aproximativ 10 metri în spatele prietenei sale când a dispărut. Corpul ei nu a fost niciodată găsit.

Alții adăugați pe listă îi includ pe astrofizicianul Carl Grillmair, împușcat mortal pe veranda casei sale; fizicianul MIT Nuno Loureiro, ucis de un fost coleg de clasă; și Jason Thomas, biolog chimist la compania farmaceutică Novartis, care a dispărut în decembrie. Rămășițele sale au fost descoperite în Massachusetts în martie.

Un alt nume este Amy Eskridge, o cercetătoare din Alabama care susținea că lucrează la „cercetări privind modificarea gravitației.” Eskridge s-a sinucis în 2022. Însă, săptămâna trecută, Franc Milburn, care pretinde că este un fost ofițer de informații britanic, a declarat pentru NewsNation că Eskridge i-a spus să nu creadă niciun raport care ar spune că s-a sinucis, dacă va apărea moartă.

„Dacă vedeți vreun raport că m-am sinucis, cu siguranță nu am făcut-o. Dacă vedeți vreun raport că am luat supradoză, cu siguranță nu am făcut-o. Dacă vedeți vreun raport că am ucis pe altcineva, cu siguranță nu am făcut-o”, i-a scris Eskridge lui Milburn, potrivit acestuia.

De pe internet la Casa Albă

Relatările au fost publicate pe rețelele sociale, dar și de presa de dreapta. Trump însuși a fost întrebat despre această poveste și a promis că va analiza situația. Curând, parlamentari republicani s-au alăturat dezbaterii, cerând într-o scrisoare ca FBI-ul, Departamentul de Energie, NASA și alte agenții să investigheze o „posibilă legătură sinistră” între dispariții.

„Aceste raportări susțin că cel puțin 10 persoane care «aveau o legătură cu secretele nucleare sau cu tehnologia rachetelor din SUA» au «murit sau au dispărut în mod misterios în ultimii ani»”, au scris republicanul din Kentucky James Comer și Eric Burlison din Missouri, săptămâna trecută, într-o scrisoare adresată mai multor agenții de aplicare a legii prin care cereau acțiune.

„Dacă raportările sunt exacte, aceste decese și dispariții pot reprezenta o amenințare gravă la adresa securității naționale a SUA și a personalului american cu acces la secrete științifice”, au adăugat aceștia, citând încă doi angajați afiliați Laboratorului Național Los Alamos care au murit sau au dispărut.

Într-o scrisoare adresată secretarului Apărării, Pete Hegseth, aceștia au scris că Reza și McCasland ar fi putut avea „o legătură profesională strânsă”.

Apoi, săptămâna trecută, cercetătorul OZN David Wilcock, 53 de ani, s-a sinucis cu o armă de foc în fața casei sale din comitatul Boulder, Colorado. Congresmanul din Tennessee Tim Burchett a reacționat la o postare pe rețelele sociale care anunța moartea lui Wilcock scriind: „Nu e în regulă.” Burchett a declarat pentru Daily Mail: „Eu pur și simplu nu cred că există vreo șansă ca toate acestea să fie doar o coincidență.”

Coincidență sau complot?

Dar există cu adevărat altceva decât o coincidență în faptul că 11 din peste două milioane de cercetători științifici din SUA, sau din cei aproximativ 700.000 cu autorizații de securitate maximă în domeniul aerospațial și nuclear, pot pleca într-o drumeție și dispărea? Sau poate au ales să-și pună capăt zilelor, mai ales dacă ar fi putut suferi de boli psihice sau iluzii paranoice? Sau să cadă victime unei crime?

Experții spun că observatorii – adică noi – suntem cei care alegem să facem conexiuni acolo unde, în realitate, nu există niciuna.

Cel mai recent val de temeri legate de extratereștri și mistere nucleare, spune Greg Eghigian, profesor de istorie și bioetică la Penn State și autorul cărții „After the Flying Saucers Came”, este diferit de panica dronelor din New Jersey de la sfârșitul lui 2024.

„Este unul dintre acele lucruri care se îmbină cu alte tipuri de preocupări și teorii ale conspirației care circulă despre știință și medicină de pe vremea Covidului”, explică Eghigian. „Se potrivesc perfect cu noțiunea veche de decenii conform căreia OZN-urile sunt observate în jurul instalațiilor nucleare și unele dintre aceste instalații ar putea ascunde proiecte legate de OZN-uri.”

Toate acestea par a fi o convergență, adaugă el, „astfel încât, atunci când oamenii vor să conecteze aceste puncte, totul se potrivește perfect în mitologia OZN-urilor, pentru că ai toate elementele care au existat dintotdeauna — armata, secretele de stat, instalațiile și tehnologiile nucleare și teama legată de persoane care dispar. Ce este? Sunt răpiți? Asasinați pentru că știu prea mult? Semințele au fost plantate cu decenii în urmă.”

Misterul – sau absența lui – vine într-un moment de anxietate accentuată în privința securității naționale, care este adesea însoțită de raportări amplificate de observări de OZN-uri sau răpiri extraterestre, venite din partea unor persoane sau instituții interesate să promoveze teorii extrem de imaginative care nu pot fi nici dovedite, nici infirmate.

Podcasterul Joe Rogan, una dintre cele mai influente figuri din media americană, a sugerat recent – fără a fi de vreun ajutor – că disparițiile ar putea avea legătură cu „tehnologia cu plasmă, ce naiba o fi și asta.”

Soția lui McCasland, Susan McCasland Wilkerson, este cea care demontează cel mai bine orice mister legat de activitatea soțului ei, explicând că acesta avusese cândva acces la informații clasificate, dar se pensionase cu aproape 13 ani în urmă.

Într-un ton ironic, folosind umorul pentru a dezamorsa teoriile conspirației care începuseră să înflorească în jurul lui, aceasta i-a luat în derâdere pe cei care doreau să creadă în ceva sinistru.

„Pare destul de puțin probabil ca cineva să-l fi luat pentru a-i extrage secrete foarte perimate”, a scris ea în martie, înainte ca teoria să se fi răspândit prea mult. A spus că asocierea din trecut a soțului ei cu Tom DeLonge, fostul solist al trupei Blink-182 și o figură în efortul de divulgare a fenomenelor OZN/UAP (fenomene anomale neidentificate), „nu este un motiv pentru cineva să-l răpească.”

Nici nu avea soțul ei, a adăugat ea, „vreo cunoștință specială despre corpurile extraterestre și resturile de la prăbușirea de la Roswell.”

Nicio urmă a soțului ei nu a fost găsită, a spus ea, așa că „poate cea mai bună ipoteză este că extratereștrii l-au teleportat pe nava-mamă. Cu toate acestea, nicio observare a unei nave-mamă plutind deasupra munților Sandia nu a fost raportată.”