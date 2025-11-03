Olanda va returna Egiptului o sculptură veche de 3.500 de ani. Fusese pusă în vânzare la un târg, dar apoi s-a aflat adevărul despre ea

1 minut de citit Publicat la 09:23 03 Noi 2025 Modificat la 09:23 03 Noi 2025

Marele Muzeu Egiptean s-a deschis sâmbătă. FOTO: Hepta

Olanda a anunțat că va returna Egiptului o sculptură veche de 3.500 de ani, furată. Potrivit Inspectoratului olandez pentru Informații și Patrimoniu Cultural, este „foarte probabil” ca statuia de piatră, datând din perioada faraonilor, să fi fost furată în timpul Primăverii Arabe, în anii 2011 sau 2012, scrie BBC.

Un deceniu mai târziu, piesa a reapărut la un târg de artă și antichități din Maastricht, iar în urma unei sesizări anonime, autoritățile olandeze au stabilit că fusese furată și exportată ilegal.

Premierul interimar al Olandei, Dick Schoof, a promis returnarea artefactului în timpul ceremoniei de deschidere a Marelui Muzeu Egiptean de Arheologie din Giza, desfășurată în acest weekend.

Guvernul olandez a precizat că sculptura, reprezentând un înalt demnitar din timpul dinastiei faraonului Thutmose al III-lea, are o „semnificație profundă pentru identitatea Egiptului”.

Statuia fusese scoasă la vânzare în 2022 la târgul The European Fine Art Foundation. Comerciantul care o deținea a renunțat voluntar la piesă după ce a fost informat că fusese furată.

Autoritățile olandeze au anunțat că intenționează să predea bustul oficial ambasadorului Egiptului în Țările de Jos, la sfârșitul acestui an.

„Olanda este angajată, atât la nivel național, cât și internațional, în asigurarea returnării patrimoniului cultural proprietarilor săi de drept”, se arată într-un comunicat al guvernului.

Anunțul vine în contextul inaugurării Marelui Muzeu Egiptean, unde se află artefacte din bogatul patrimoniu arheologic al Egiptului. Proiectul muzeului, propus inițial în 1992, a fost întrerupt de evenimentele Primăverii Arabe.

Cu un cost estimat la aproximativ 1,2 miliarde de dolari (circa 910 milioane de lire sterline), muzeul adăpostește 100.000 de artefacte, inclusiv conținutul complet al mormântului intact al tânărului faraon Tutankhamon și celebra sa mască de aur.

Renumiți egiptologi speră că deschiderea muzeului va consolida cererile Egiptului privind repatrierea unor artefacte esențiale aflate în alte țări. Printre acestea se numără și Piatra din Rosetta, cheia descifrării hieroglifelor, expusă în prezent la British Museum din Londra.