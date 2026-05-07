Paradox în criza kerosenului. Compania Emirates a anunțat un profit record, deși avioanele sale au fost ținute la sol

Compania Emirates a anunțat un profit record, deși avioanele sale au fost ținute la sol. FOTO: Getty Images

Compania aeriană Emirates a anunțat profituri record, în ciuda faptului că avioanele sale au fost ținute la sol de războiul din Iran, scrie Financial Times. Totodată, compania a anunțat că are suficient combustibil pentru a-și relua complet operațiunile.

Compania a transmis că s-a confruntat cu „provocări importante” după ce atacurile americano-israeliene asupra Iranului, începute în 28 februarie, au declanșat un conflict regional care a dus la închiderea spațiului aerian și la anularea a mii de zboruri.

Emirates a anunțat că a reluat aproximativ 75% dintre zborurile pe care le opera înainte de conflict și ajunge acum la 96% dintre destinațiile sale din lume. Transportatorul din Dubai a mai anunțat că dispune de suficient combustibil pentru a-și relua complet operațiunile și a subliniat că se opune unor „măsuri pripite de control al costurilor” pentru a gestiona deficitul global de combustibil pentru aviație.

Emirates a raportat o creștere de 7% a profitului înainte de taxe, până la un nivel record de 6,6 miliarde de dolari, în cele 12 luni încheiate la finalul lunii martie, susținută de cererea solidă pentru călătorii și de o flotă de aeronave noi.

Veniturile au crescut cu 3%, până la 41 de miliarde de dolari, de asemenea un record pentru companie. „Emirates Group a mai traversat crize și perturbări”, a declarat joi președintele companiei, șeicul Ahmed bin Saeed Al Maktoum.

El a adăugat: „Emirates Group intră în anul financiar 2026-2027 cu rezerve financiare foarte solide, care ne permit să ne continuăm planurile de consolidare a afacerii fără măsuri pripite de control al costurilor. Livrările de aeronave și programul nostru de modernizare vor continua în ritm susținut, la fel și investițiile planificate în noi facilități și echipamente.”

Emirates este o companie privată și nu oferă estimări financiare pentru anul următor. Al Maktoum a spus că „fundamentele companiei sunt solide” și că „modelul său de afaceri dovedit rămâne neschimbat”. Compania nu a avut nevoie de injecții financiare din partea proprietarului său în timpul conflictului.

Alte companii aeriene au început să reducă costurile sau să anuleze zboruri, din cauza crizei kerosenului. Delta Air Lines va reduce 3,5% dintre curse, în timp ce Lufthansa a anulat 20.000 de zboruri și a devansat închiderea companiei sale aeriene regionale.

În total, companiile aeriene la nivel global au eliminat aproximativ două milioane de locuri din capacitatea disponibilă pentru luna mai, potrivit datelor companiei de analiză în aviație Cirium.

Numărul pasagerilor Emirates a scăzut ușor în cursul anului, de la 53,7 milioane la 53,2 milioane. Gradul de încărcare al aeronavelor, indicator care arată cât de pline sunt avioanele, a coborât, de asemenea, de la 78,9% la 78,4%. Ambele cifre au fost afectate de perturbările provocate de război.