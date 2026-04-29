Vacanţele din vara 2026, în pericol. Şeful IATA: Operatorii ar putea anula curse din cauza lipsei de combustibil pentru avioane

Companiile aeriene din întreaga lume ar putea fi forţate în această vară să anuleze zboruri în urma reducerii aprovizionării cu combustibil pentru avioane, a avertizat directorul general al Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA), Willie Walsh, notează Agerpres.

Probabil Asia va fi prima afectată, urmată de Europa, apoi Africa şi America Latină. "Cred că o să vedem că operatorii aerienei încep să reducă programul curselor aeriene, în condiţiile în care ne îndreptăm spre sezonul de vârf de vară şi anticipăm perturbări ale aprovizionării cu combustibil", a declarat Willie Walsh. Totuşi, acesta nu se aşteaptă la un colaps complet al călătoriilor aeriene în următoarele luni.

"Cred că oamenii vor continua să zboare în timpul verii, ei se aşteaptă să aibă parte de o vacanţă în timpul verii, aşa cum au avut în anii precedenţi", a explicat şeful IATA, indicând că există o cerere solidă în continuare.

Preţul kerosenului s-a dublat

De la începutul războiului din Iran, preţul kerosenului s-a dublat.

Asia este considerată în mod special vulnerabilă la criză deoarece multe ţări sunt puternic dependente de combustibilii importaţi. În acelaşi timp, ţările din Asia care au producţie proprie şi capacităţi de rafinare, inclusiv China şi Coreea de Sud, îşi reduc exporturile pentru a se asigura ca nevoile lor interne sunt satisfăcute.

Luna aceasta, comisarul european pentru transport durabil şi turism, Apostolos Tzitzikostas, a anunţat că Executivul comunitar are în vedere majorarea producţiei de combustibili de aviaţie sintetici (SAF) pentru reducerea dependenţei de importurile din Orientul Mijlociu.

Companiile aeriene europene au avertizat că în următoarele săptămâni s-ar putea confrunta cu un potenţial deficit de combustibilul pentru avioane, ca rezultat al războiului din Iran, ceea ce ar putea perturba sezonul călătoriilor de vară.

Conflictul din Iran a dus la creşterea preţului kerosenului, frânând dezvoltarea industriei aeriene şi forţând operatorii aerieni să majoreze preţurile biletelor, să-şi reducă planurile de expansiune şi să-şi regândească previziunile.

Europa este în mod special vulnerabilă deoarece importă aproximativ 30% - 40% din combustibilul pentru avioane, cel puţin jumătate din el provenind din Orientul Mijlociu.

IATA reprezintă aproximativ 350 de companii aeriene din întreaga lume, echivalentul a 80% din traficul aerian mondial.