Pensii de până la 5.000 de euro pe lună. Cum arată modelul sloven bazat pe principiul solidarității, care permite astfel de venituri

1 minut de citit Publicat la 23:45 04 Mai 2026 Modificat la 23:55 04 Mai 2026

Slovenia a implementat un model de pensii bazate pe solidaritate, care recompensează cotizarea la sistem timp de peste 40 de ani, așa că sunt pensionari care ajung să primească 5.000 de euro pe lună, scrie Novinite.

Anumite mecanisme prevăzute de legislație permit unor categorii de pensionari să ajungă la venituri mult peste nivelurile obișnuite. Potrivit ediției slovene a Forbes, pensia netă medie din țară este de 1.176 de euro, iar aproape trei cincimi dintre pensionarii cu stagiu complet primesc între 500 și 1.500 de euro brut pe lună.

Spre deosebire de salarii, pensiile din Slovenia sunt calculate în funcție de o limită numită „bază maximă de pensionare”. În prezent, aceasta este de 5.108,04 euro, de patru ori mai mare decât baza minimă.

Pentru o vechime standard de 40 de ani, acest plafon ar duce, teoretic, la o pensie maximă de aproximativ 3.243,60 euro. Totuși, datele institutului de pensii ZPIZ arată că aproximativ 27.000 de persoane primesc peste 2.000 de euro, iar cea mai mare pensie netă înregistrată este de 4.542,73 euro.

Motivul principal este că pensia poate crește dacă o persoană lucrează mai mult de 40 de ani. Pentru 40 de ani de cotizare, procentul folosit la calcul este de 63,5%. Pentru fiecare an lucrat în plus se adaugă încă 1,36 puncte procentuale. Astfel, cei care au pensii de peste 3.500 de euro au, în medie, 45,5 ani de cotizare, ceea ce le permite să depășească nivelul teoretic calculat pentru 40 de ani.

Există și alte bonusuri care pot crește pensia. La suma de bază se pot adăuga 1,6 puncte procentuale pentru fiecare copil crescut și între 0,8 și 2 puncte procentuale pentru serviciul militar obligatoriu, în funcție de durata acestuia.

Sistemul sloven se bazează în continuare pe solidaritate, dar îi avantajează clar pe cei care au lucrat foarte mulți ani. Astfel, un grup restrâns, de aproximativ 1.000 de pensionari, ajunge să primească sume comparabile cu veniturile unor manageri bine plătiți.