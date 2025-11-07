Primele imagini cu avionul care va putea zbura până la 22 de ore fără escală. Investitorii au fost însă dezamăgiți

1 minut de citit Publicat la 12:51 07 Noi 2025 Modificat la 13:00 07 Noi 2025

Compania aeriană Qantas din Australia a făcut publice primele imagini ale avionului Airbus, creat special pentru a face cele mai lungi zboruri comerciale din lume fără escală. FOTO Qantas

Compania aeriană Qantas din Australia a făcut publice vineri primele imagini ale avionului Airbus, creat special pentru a face cele mai lungi zboruri comerciale din lume fără escală, scrie CNBC.

Aeronava A350-1000ULR (Ultra Long Range) a fost fotografiată pe linia de asamblare din Toulouse, Franța, având deja atașate secțiunile fuzelajului, aripile, partea din spate și trenul de aterizare.

Avionul este conceput pentru a permite zboruri directe între Sydney și Londra, respectiv New York, pentru prima dată. Qantas a anunțat că aeronava va fi mutată săptămâna aceasta într-un nou hangar, unde vor fi instalate motoarele și instrumentele de testare pentru zbor.

Această etapă precede un amplu program de zboruri de testare care va începe anul viitor, urmând ca primele curse comerciale să fie lansate în prima jumătate a anului 2027.

Directorul executiv al Qantas, Vanessa Hudson, a declarat că progresul aduce „Project Sunrise” cu un pas mai aproape de realitate. Numele proiectului face referire la zborurile de rezistență „Double Sunrise” operate de companie în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, care durau suficient de mult încât pasagerii să vadă două răsărituri.

FOTO Qantas

Qantas a precizat că aeronava A350-1000ULR va putea zbura până la 22 de ore fără escală, datorită unui rezervor suplimentar de combustibil de 20.000 de litri amplasat în partea centrală-spate și a unor sisteme îmbunătățite.

Compania estimează că noile zboruri directe vor reduce cu până la patru ore durata totală a călătoriei, comparativ cu zborurile actuale care includ o escală între Australia și Statele Unite sau Regatul Unit.

FOTO Qantas

Zborurile ultra lungi, definite de obicei ca cele care depășesc 16 ore, au devenit posibile datorită motoarelor și aeronavelor mai eficiente, însă ridică alte provocări. Analiștii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la confortul pasagerilor, precum și la impactul acestor zboruri asupra mediului.

Acțiunile Qantas au scăzut vineri cu 6,5%, atingând cel mai scăzut nivel din ultimele șase luni, după ce estimările companiei i-au dezamăgit pe investitori. Operatorul aerian a precizat că se așteaptă la o creștere de aproximativ 3% a veniturilor din zborurile interne în prima jumătate a anului viitor, valoare situată la limita inferioară a intervalului prognozat anterior.

În același timp, acțiunile Airbus, listate la Paris, au înregistrat o ușoară scădere în tranzacțiile de vineri dimineață, deși titlurile companiei sunt în creștere cu peste 35% de la începutul anului.