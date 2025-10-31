Scandal în Italia. Propritarul unui bloc își spiona locatarii cu camere video puse în băi și dormitoare

Cele 12 apartamente, ocupate în mare parte de studenți şi familii, erau spionate de camere de luat vederi care transmiteau în direct. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Toate locuinţele dintr-un bloc din localitatea L’Acquila din Italia au fost spionate cu ajutorul unor camere video aflate în spatele oglinzii din baie sau în dormitoarele locuitorilor. Ancheta poliției a început după ce un chiriaș a raportat incidentul.

Cele 12 apartamente, ocupate în mare parte de studenți, familii și chiar de tineri atleţi de la Garda de Finanţe, erau spionate de camere de luat vederi care transmiteau în direct şi erau conectate la o aplicaţie de pe telefonul mobil al proprietarului, relatează La Repubblica.

Prima care a observat camera de luat vederi a fost o studentă care a devenit suspicioasă din cauza unei reflexii bruşte și ciudate din oglindă. Camera video era ascunsă în spatele unei plante. Tânăra s-a dus imediat să raporteze incidentul, declanșând o anchetă a sediului poliției din oraşul L'Aquila.

Vestea s-a răspândit rapid în clădire și, la scurt timp după aceea, alți doi locuitori au găsit acelaşi sistem video în apartamentele lor. Proprietarul a fost reclamat că primea videoclipurile pe telefonul mobil. Clădirea este deținută în întregime de un bărbat în vârstă de 56 de ani din L'Aquila, căsătorit cu o avocată.

Bărbatul a fost acuzat de imixtiune în viața privată a localatilor. La primirea plângerii studentei, procurorul a emis un mandat de percheziție, inclusiv un mandat de percheziție informatică, împotriva proprietarului.

În timpul percheziției, ofițerii au descoperit o aplicație pe telefonul său mobil pentru gestionarea și vizualizarea imaginilor în timp real de la camerele instalate în apartamentul studentei și în celelalte apartamente din clădire. Echipajul de poliție a percheziționat apoi toate cele 12 apartamente, descoperind și alte camere ascunse.

În garaj și în apartamentul proprietarului, pe lângă alte dispozitive aflate încă în ambalajele lor, poliția a găsit 80.000 de euro în numerar, probabil legate de activitatea ilegală.

Anchetele continuă pentru a stabili de cât timp proprietarul avea acest comportament și pentru a identifica alte victime.