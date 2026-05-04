Secretele de familie ale Germaniei, la un click distanță: Die Zeit a făcut publice arhivele cu milioane de membri ai Partidului Nazist

7 minute de citit Publicat la 23:18 04 Mai 2026 Modificat la 23:18 04 Mai 2026

Ziarul german Die Zeit a lansat în aprilie un motor de căutare online care face accesibile, pentru prima dată, arhivele cu membrii Partidului Nazist (NSDAP) – un instrument accesat de milioane de ori în doar câteva săptămâni. Între 1925 și 1945, aproximativ 10,2 milioane de germani au fost membri ai partidului lui Hitler, iar acum descendenții lor se confruntă cu un adevăr pe care multe familii l-au ținut ascuns decenii la rând. Printre cei care au făcut descoperiri dureroase se numără Olaf Köndgen, expert în drepturile omului la Consiliul Europei, care a aflat că tatăl său a aderat la NSDAP chiar în ziua în care a început Al Doilea Război Mondial, scrie The Guardian.

Olaf Köndgen are 64 de ani, este cetățean german și expert în drepturile omului, cu o carieră la nivel european, stabilit de câțiva ani în Franța. Luna trecută, Köndgen a aflat că este și fiul unui nazist.

În ciuda unui interes puternic pentru istorie și lecțiile ei, Köndgen este un exemplu tipic pentru mulți germani din secolul XXI, care au avut doar o imagine vagă asupra complicității propriei familii cu regimul lui Hitler.

Lucrurile au început să se schimbe la începutul lunii aprilie, când ziarul Die Zeit a lansat un motor de căutare online pentru vastele arhive ale Partidului Muncitoresc German Național-Socialist (NSDAP), făcând pentru prima dată ușor accesibile informațiile despre apartenența individuală la Partidul Nazist.

Die Zeit a descris un răspuns extraordinar din partea publicului, care reflectă interesul intens pentru dezvăluirea secretelor de familie îngropate de peste opt decenii, de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Instrumentul a fost accesat „de milioane de ori” și distribuit „de mii de ori”, cu peste 1.000 de comentarii ale cititorilor apărute pe site, potrivit lui Christian Staas, redactorul de istorie al ziarului.

„Aici intervin două lucruri: trecerea timpului și noile posibilități tehnologice de cercetare”, a declarat acesta.

După 1945, majoritatea germanilor s-au considerat „victime”, a spus Staas.

„Au existat puține discuții despre propria implicare, despre rolul lor de spectatori sau complici, ori despre cunoașterea crimelor regimului. Acum, pe măsură ce generația martorilor se stinge, mulți consideră că este mai ușor să pună întrebări critice și să verifice poveștile transmise în interiorul familiilor lor.”

O confruntare personală

Pentru Köndgen, motorul de căutare l-a purtat de la o implicare academică de decenii cu cele mai întunecate capitole ale istoriei țării sale la o confruntare extrem de personală și emoțională cu faptele propriei familii.

Tatăl său, Ernst, a murit pe când Köndgen era doar adolescent, lăsând un gol în familie care a fost umplut cu o anumită doză de mitizare.

„Când îți pierzi tatăl la 16 ani, încerci, pe cât posibil, să ai o imagine pozitivă despre el”, a spus acesta.

Adevărul, a aflat el, era mai complex.

Ernst crescuse într-o familie catolică de clasă mijlocie educată, fiind fiul unui tată sever și distant care luptase pe front în Primul Război Mondial.

Köndgen a povestit că bunicul său, Ludwig, aderase la Partidul Nazist într-un context în care mulți veterani resimțeau „o umilință enormă” din cauza Tratatului de la Versailles – un sentiment pe care Hitler l-a exploatat. Ludwig a devenit membru în mai 1933, la doar patru luni după venirea naziștilor la putere.

Köndgen mai știa dinainte că tatăl său se oferise voluntar să lupte în Al Doilea Război Mondial.

Dar a fost nevoie de arhiva online pentru a afla că Ernst devenise și el membru de partid, chiar în ziua în care a început războiul, pe 1 septembrie 1939 – un fapt „cu adevărat surprinzător”, care, spune el, i-a schimbat înțelegerea asupra motivațiilor și caracterului tatălui său.

„M-am convins mereu că a vrut să scape de această casă autoritară înrolându-se în Wehrmacht”, a spus Köndgen. „Acum îmi dau seama că motivația lui principală a fost, poate, de natură ideologică. Poate că, la 17 ani, era cu adevărat convins că acesta este un război drept, pentru binele Germaniei și al umanității. Asta mi-a schimbat complet perspectiva.”

10,2 milioane de germani au fost membri NSDAP

Între 1925 și 1945, aproximativ 10,2 milioane de germani s-au înscris în NSDAP. Femeile au fost întotdeauna o minoritate în cadrul partidului, dar numărul lor a crescut brusc după ce războiul a izbucnit în 1939.

Una dintre ele a fost Irmgard Roßberg, bunica maternă a lui Niko Karsten, despre care acesta a aflat luna trecută că aderase la NSDAP pe 1 mai 1937.

Karsten, 56 de ani, inginer de mediu, are amintiri vii despre Roßberg și tensiunea pe care prezența ei severă o producea în familie.

„Mama mea era mereu în conflict cu ea – nu-și suporta mama din cauza atitudinii autoritare și a remarcilor rasiste”, a spus el.

„Se gândea la soțul ei drag, care a murit mult prea tânăr, și lacrimile începeau să-i curgă pe obraji”, a adăugat Karsten, referindu-se la bunicul său, un proprietar funciar prosper care fusese și el în partid.

Karsten a spus că interesul său pentru istoria familiei a fost alimentat și de temerile legate de ascensiunea Alternativei pentru Germania (AfD), partid de extremă dreapta care i-a îndemnat pe germani să tragă o linie peste trecutul nazist.

„Mă deranjează foarte mult, pentru că dacă urmezi acea gândire rasistă, istoria îți arată că ajungi la ruină”, a declarat el.

Între convingere ideologică și oportunism

Motivele înscrierii în Partidul Nazist au variat de la convingere ideologică – cel mai des întâlnită la cei care s-au înscris devreme – la oportunism, în rândul celor care au aderat mai târziu, văzând o șansă de avansare profesională.

Nu există însă dovezi istorice că germanii ar fi fost forțați de partid să adere sau că ar fi fost înscriși fără știrea lor, așa cum mulți au pretins după război.

Deși era posibil să fii complice la crimele naziștilor fără a fi membru de partid, istoricii spun că numărul impresionant al membrilor le-a conferit constant o aură de legitimitate.

Cum au supraviețuit fișele de partid

Partidul ținea evidențe notoriu de precise, iar chiar înainte de sfârșitul războiului, dosarele de apartenență – un estimat de 50 de tone de hârtie – au fost mutate de la sediul central din München la o fabrică de hârtie din afara orașului distrus.

Managerul fabricii, Hanns Huber, a reușit în ultimul moment să împiedice distrugerea fișelor. În acea toamnă, forțele americane le-au transportat la centrul de documente din Berlin pentru a asista procesul de denazificare postbelică.

În anii '90, fișele au fost încredințate arhivelor federale germane, în timp ce copiile pe microfilm au ajuns la Arhivele Naționale ale SUA, care și-au pus la dispoziția publicului colecțiile online la sfârșitul lunii februarie.

Legislația germană strictă în materie de protecție a datelor impune familiilor să depună o cerere la arhivele federale – un obstacol care a blocat multă vreme pe mulți dintre cei interesați. Instrumentul Die Zeit a făcut însă înregistrările americane ușor de navigat.

„Majoritatea germanilor au iluzii despre propriile familii”

Susanne Beyer, redactor principal la revista Spiegel, a publicat anul trecut „Kornblumenblau” (Albastru de albăstrea), o carte despre căutarea adevărului despre generația bunicilor în perioada nazistă.

Ea a spus că este timpul pentru o reevaluare a renumitei Erinnerungskultur germane – cultura confruntării cu trecutul nazist.

„Majoritatea germanilor au iluzii despre propriile familii. Erinnerungskultur i-a învățat pe oameni ce au făcut principalii criminali de război. Dar când vine vorba de propria familie, pentru mulți este încă un subiect prea sensibil.”

Beyer a subliniat că naziștii au încercat deliberat să construiască cea mai largă bază posibilă, și pentru a face germanii ca națiune complici la crimele lor.

„A fost pentru ca germanii să continue să lupte în război și să se teamă de înfrângere și represalii. Tot de aceea evreii erau strânși în locuri publice. Din acest punct de vedere, aproape orice german cu strămoși care au trăit în era nazistă trebuie să presupună că familia lor a fost implicată într-un fel.”

„Tăcerea este o otravă tăcută”

Louis Lewitan, psiholog care a cercetat efectele pe termen lung ale Holocaustului asupra supraviețuitorilor și descendenților lor, a declarat că secretele care mocnesc în multe familii germane au lăsat adesea cicatrici invizibile. El a descris această confruntare tardivă cu trecutul ca fiind potențial eliberatoare.

„O moștenire psihologică de anxietate difuză, un sentiment neclar al identității și loialități inconștiente pot prinde rădăcini – tăcerea este o otravă tăcută care continuă să-și facă efectul. Cu cât persistă mai mult, cu atât devine mai apăsătoare.”

„Nu veți găsi ușor un european mai convins decât mine”

Köndgen, care a aflat între timp despre încă cinci rude naziste, a spus că nu poate decât să speculeze asupra motivației tatălui său de a adera la NSDAP, după ani de „îndoctrinare de necrezut” acasă și la școală. A recunoscut că nu poate exclude posibilitatea de a fi făcut aceleași alegeri sub o presiune similară.

Mai spune că munca sa de astăzi, ca expert în drepturile omului la Consiliul Europei, este înrădăcinată în crezul postbelic „niciodată din nou.”

„Nu veți găsi ușor un european mai convins decât mine”, adaugă el. „Cooperarea europeană pentru a preveni ca așa ceva să se repete vreodată este cel mai important lucru.”