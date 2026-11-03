Spania introduce concediul medical plătit pentru menopauză. Câți bani vor primi femeile din decembrie

3 minute de citit Publicat la 08:43 03 Noi 2026 Modificat la 08:44 03 Noi 2026

Spania introduce concediul medical plătit pentru menopauză. Foto: Getty Images

Femeile care lucrează în Spania și se confruntă cu probleme grave de sănătate asociate menopauzei vor putea beneficia de un concediu medical special, plătit începând cu a doua zi de absență. Noua măsură va intra în vigoare la 1 decembrie 2026 și nu va fi condiționată de o perioadă minimă de contribuție la sistemul de asigurări sociale, scrie Euronews.

Reforma, aprobată de Guvernul spaniol pe 20 octombrie, urmărește să ofere mai multă protecție femeilor ale căror probleme de sănătate le împiedică temporar să lucreze.

Totuși, simplul fapt că o femeie se află la menopauză nu îi dă automat dreptul la concediu medical. Este necesar ca un medic să confirme existența unei afecțiuni asociate unei tulburări secundare menopauzei, care o împiedică să își desfășoare activitatea profesională.

Ministrul spaniol al Incluziunii, Securității Sociale și Migrației, Elma Saiz, a explicat că măsura vine în sprijinul femeilor ale căror probleme de sănătate au fost mult timp ignorate la locul de muncă.

„Peste zece milioane și jumătate de femei contribuie la sistemul de asigurări sociale, iar noi răspundem unor situații care până acum au fost trecute cu vederea”, a declarat aceasta după ședința Guvernului.

Spania a făcut deja un pas asemănător în 2023, când a introdus concediul medical plătit pentru femeile care suferă de menstruații dureroase și incapacitante, o măsură considerată atunci o premieră în Europa.

Cine va putea beneficia de concediul medical pentru menopauză

Bufeurile severe, problemele de somn, oboseala accentuată sau dificultățile de concentrare pot afecta viața de zi cu zi a femeilor aflate la menopauză. În unele cazuri, simptomele sunt atât de puternice încât le împiedică să își desfășoare activitatea profesională.

Nu orice simptom va justifica însă acordarea concediului medical.

Pentru a beneficia de această măsură, femeile vor trebui să fie evaluate de un medic, care va stabili dacă suferă de o afecțiune asociată unei tulburări secundare menopauzei și dacă aceasta le împiedică temporar să lucreze.

Dacă sunt îndeplinite condițiile medicale, medicul va putea elibera concediul.

Procedura va fi asemănătoare celei folosite pentru alte concedii medicale. Angajata nu va trebui să ducă personal documentul la angajator, deoarece informațiile vor fi transmise electronic prin sistemul de asigurări sociale.

Noile reguli se vor aplica de la 1 decembrie 2026.

Câți bani vor primi femeile aflate în concediu medical

Una dintre cele mai importante schimbări privește momentul din care începe plata indemnizației.

În cazul unui concediu medical obișnuit pentru boală, indemnizația este acordată începând cu a patra zi. Pentru concediul medical legat de menopauză, plata va începe din a doua zi.

Prima zi va fi plătită de angajator, iar din ziua următoare femeia va primi o indemnizație din sistemul de asigurări sociale.

Aceasta va reprezenta 60% din baza de calcul a indemnizației în primele 20 de zile și va crește la 75% începând cu ziua a 21-a.

O altă schimbare importantă este eliminarea condiției privind perioada minimă de contribuție.

În mod obișnuit, pentru concediul medical acordat în cazul unei boli comune, angajații trebuie să fi contribuit la sistemul de asigurări sociale cel puțin 180 de zile în ultimii cinci ani.

În cazul noului concediu medical pentru menopauză, această condiție nu se va aplica. Femeile care îndeplinesc criteriile medicale vor putea primi indemnizația indiferent de perioada în care au contribuit la sistem.

Ce se întâmplă în celelalte țări europene

Spania se numără printre țările care au introdus măsuri speciale pentru protejarea femeilor care se confruntă cu probleme de sănătate ce le afectează capacitatea de muncă.

În alte state europene, precum Germania, Italia, Grecia și Portugalia, dar și în Turcia, nu există un concediu medical reglementat separat pentru menopauză.

În Germania și Portugalia, de exemplu, femeile ale căror simptome le împiedică să lucreze pot merge la medic și pot solicita un concediu medical obișnuit, însă nu beneficiază de o formă distinctă de protecție pentru această perioadă.

Nici Italia, Grecia sau Turcia nu au introdus o indemnizație specială pentru problemele de sănătate incapacitante asociate menopauzei.

Prin noua reformă, Spania extinde protecția oferită femeilor, după introducerea concediului medical pentru menstruații incapacitante, în 2023. Măsura aduce în atenție și o problemă pentru care multe țări europene nu au încă reglementări specifice: sprijinirea femeilor ale căror simptome ale menopauzei le afectează capacitatea de a munci.