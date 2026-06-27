Turcia se „scufundă”. Doline de sute de metri apar în mijlocul câmpurilor. Care este explicația

În Konya, Turcia, dolinele se înmulțesc rapid din cauza secetei prelungite și a pompării excesive a apei subterane. Foto: Getty Images

„Grânarul” Turciei, văile din Konya, sunt pline de fermele necesare pentru a hrăni o națiune în creștere. Dar apele subterane disponibile seacă și provoacă prăbușirea câmpurilor. Într-un câmp verde, cu pământ proaspăt udat, o fâșie subțire de sârmă ghimpată se răsucește în cerc. De cealaltă parte a sârmei, pământul se lasă în jos. În mijlocul acestui câmp s-a deschis o prăpastie, suficient de adâncă încât statul pe margine ar putea ameți pe oricine, scrie BBC News.

Acum doi ani, pământul s-a prăbușit, adăugând încă o dolină la numărul mare deja existent în Konya, o provincie din centrul Turciei. Mehmet Akıf Ișikli privește în această dolină de la ferma vecinului său, o gaură asemănătoare cu cea care s-a deschis în mijlocul propriului său câmp.

Ferma lui Ișikli din afara orașului Karapinar este o afacere de familie, iar el se ocupă de agricultură din 1995. Cultivă lucernă, porumb, grâu și alte culturi contractate, iar el deține prima companie care cultivă porumb sămânță în Karapinar. Chiar în mijlocul propriului său câmp se află un alt crater, o dolină care s-a deschis acum aproape 20 de ani și care punctează un câmp luxuriant ca un crater de asteroid.

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„Eram în câmpul nostru când sătenii ne-au informat despre dolină. Când am ajuns, pământul abia începuse să se prăbușească și apa clocotea și bolborosea în el”, spune Ișikli.

Konya este afectată de doline care se formează rapid. În centrul Anatoliei, unde câmpurile agricole de porumb, grâu și sfeclă se întind pe kilometri întregi, pământul arată ca și cum ar fi fost atacat de o gaură cosmică. Potrivit Autorității de Management al Urgențelor (AFAD), 684 dintre aceste abisuri masive s-au deschis în bazinul Konya, unul dintre cele mai mari întinzându-se până la 228 m în diametru și 171 m adâncime, afectând regiunea adesea numită „grânarul Turciei”.

Dar acestea nu sunt rezultatul bombelor, meteoriților sau a ceva de la suprafață. Problema este în subteran.

„O furtună perfectă”

Turcia este afectată de o secetă continuă, un raport al Națiunilor Unite prevăzând că Turcia va deveni o țară cu deficit de apă până în 2030. Acest lucru amplifică problemele existente legate de deficitul de apă în întreaga țară, provocând secarea lacurilor și șovăirea agriculturii. Problema dolinelor din Konya este „o furtună perfectă” de geologie, secetă și agricultură intensivă care drenează apele subterane.

Pentru a compensa lipsa apei cauzată de secetă, fermierii locali exploatează ilegal apele subterane. Dezastrul natural, combinat cu practici agricole iresponsabile care includ sifonarea apelor subterane pentru culturi, a lăsat o amprentă devastatoare asupra orașului Konya, creând aceste noi pericole care brăzdează terenul în toate direcțiile și pot afecta securitatea alimentară a Turciei.

Konya este situată într-un bazin închis, o ciudățenie geologică rară, ce înseamnă că râurile și apele subterane care o alimentează nu ajung niciodată în mare, ci se acumulează într-o serie de lacuri. Apele subterane sunt esențiale pentru întregul sistem acvatic al acestei regiuni agricole. Bazinul Konya este plin de lacuri sărate, lacuri cu apă dulce, mlaștini și alte zone acvatice biodiverse, toate susținute de apele subterane care echilibrează roca carstică moale a solului. Dar fără apa subterană, aceste structuri slăbesc rapid.

„Apa, râurile subterane în acest caz, acționează ca structuri subterane care mențin umiditatea și stabilitatea, rezistența acestor zone carstice. Capacitatea apei scade acolo din cauza politicilor de irigații excesive greșite; aceste râuri subterane au secat practic. Așadar, apa care curgea odinioară pe sub bazinul Konya nu mai este acolo. Întregul sistem s-a uscat”, spune Güven Eken, fondatorul Doğa Derneği, o agenție de mediu cu sediul în Turcia.

În bazinul închis, fermierii s-au bazat timp de mulți ani pe fântâni subterane, inclusiv un număr mare de fântâni săpate ilegal, pentru a-și uda câmpurile. Această sifonare iresponsabilă a apelor subterane durează de mulți ani. Fondul Mondial pentru Natură (WWF) Turcia a realizat un studiu în 2014 în bazinul Konya asupra problemelor legate de apă care afectau deja regiunea și a constatat că, din cele 100.000 de fântâni din regiune la acea vreme, 66.000 erau ilegale.

„În 2014, WWF Turcia a identificat un consum excesiv de 50% din apa disponibilă. Noi numim asta bugetul apei. Ai nevoie de apă disponibilă, de cerere și de o problemă de consum excesiv, în principal din cauza puțurilor ilegale”, spune Eren Atak, manager de program pentru apă dulce la WWF Turcia.

Extracția apei subterane le-ar putea permite fermierilor să-și ude câmpurile pentru moment, dar fără a acorda timp pentru ca apele subterane să se refacă, aceștia împrumută din viitor pentru a reuși în prezent și fac ca pământul să se prăbușească sub picioarele lor.

„Dolinele sunt acum etapa finală a întregii povești. Sunt vizibile acum, dar erau vizibile cu mult înainte, doar că nu ca doline”, spune Atak.

O problemă în creștere

„Dolinele au fost o caracteristică a câmpiei Konya de-a lungul istoriei. Formațiunile de doline s-au format acum mii de ani în regiune. Platoul unde se află dolina Kizören este deja cunoscut sub numele de Platoul Obruk. «Obruk» este o expresie turcească locală pentru «dolină»”, spune Fetullah Arik, șeful Departamentului de Inginerie Geologică de la Universitatea Tehnică Konya.

Zona a cunoscut doline naturale de-a lungul generațiilor, cu paleo-doline de acum mii de ani formate din cauza prăbușirii peșterilor și crevaselor de calcar.

Însă numărul dolinelor a crescut rapid în ultimii ani. Când dolina Inoba s-a format în 2008 chiar lângă un sat și dolina Yarimoğlu a apărut aproape de autostrada Konya-Adana în 2009, unii au început să realizeze amenințarea.

„Dolinele sunt structuri periculoase”, spune Arik.

Până acum, nu au ucis pe nimeni, dar există întotdeauna amenințarea ca acest lucru să se întâmple pe măsură ce pământul se prăbușește și ca modul în care fermierii locali tratează dolinele să agraveze problema.

„De cele mai multe ori, fermierii încearcă să închidă dolina în panică. Cu toate acestea, este destul de periculos să o umpli la întâmplare, fără să fii conștient. Deoarece există o cavitate în partea de jos care înghite materialul existent, prăbușirea se poate repeta și pot fi create noi pericole”, subliniază Arik.

În anii 1960, autoritățile turce au introdus politici agricole pentru alocațiile de apă, stabilind subvenții și recomandând practici adecvate. Cu toate acestea, aceste politici sunt vechi și nu au fost adaptate pentru a reflecta problemele actuale legate de apă cu care se confruntă Turcia și, în special, bazinul Konya.

„Turcia are nevoie imediat de o schimbare politică drastică în aceste zone, care să genereze venituri suficiente atât pentru comunitatea agricolă din zonă, cât și pentru cetățenii din bazinul Konya. Este nevoie de o planificare și implementare foarte sistematică la nivelul întregului bazin agricol. Din păcate, în acest stadiu, nu putem vedea semnele acestor schimbări”, spune Eken.

„Simptomele sunt diverse, foarte diferite, dar soluția este într-adevăr simplă: să se elaboreze o nouă strategie agricolă”, a adăugat el.

În prezent, culturile de sfeclă de zahăr și porumb, care sunt subvenționate de guvern, sunt cultivate în tot bazinul Konya. Deși aceste culturi ar putea fi profitabile, acest lucru se întâmplă în detrimentul ecosistemului în care sunt cultivate. Nu există suficientă apă pentru a susține câmpuri extinse de culturi în centrul Anatoliei.

Stimularea culturilor mai potrivite pentru clima și bugetul de apă al bazinului Konya, cum ar fi strugurii sau soiurile native de grâu, ar duce la un ecosistem mai sănătos în general și ar încetini epuizarea apelor subterane din Konya. În caz contrar, industria agricolă din regiune s-ar putea prăbuși pe măsură ce se usucă, iar consecințele s-ar repercuta în întreaga țară, spun autoritățile.

O problemă care se agravează

„Este foarte important pentru securitatea noastră alimentară. Noi, ca țară, depindem de pescuit, silvicultură, agricultură, așa că trebuie să susținem aceste resurse. Mijloacele de trai depind de asta. Nu dau niciodată vina pe fermieri. Nu dau niciodată vina pe comunitățile locale. Adică, ele s-au născut într-un sistem tradițional: pescuit, silvicultură, agricultură. Și este datoria guvernului să planifice, să informeze, să ghideze, să ofere stimulente și tot ce trebuie”, spune Atak.

Există eforturi de urmărire a dolinelor, conduse de Arik și echipa sa de la Centrul de Cercetare a Dolinelor al Universității Tehnice Konya.

„În prezent, se depun eforturi pentru a crea hărți de sensibilitate și pericol pentru doline. Harta de Susceptibilitate a Obruk pentru provincia Konya a fost realizată de o echipă din care facem parteși noi. Aceste hărți sunt luate în considerare în planurile de zonare. În plus, în studiile de planificare a zonării, se efectuează cercetări speciale pentru problema dolinelor și se stabilesc măsuri”, spune Arik.

Însă, în cele din urmă, dacă nu se abordează problema mai amplă a utilizării apei și a practicilor agricole, problema va continua să se agraveze.

„Condițiile pe care le observăm în bazinul Konya, aceste doline, aceasta este o problemă complet antropogenă. Noi am creat această problemă. Criza climatică, da, a accelerat și mai mult problema, dar nu este cauza principală”, spune Erek, referindu-se la seceta din întreaga regiune.

„Dolinele sunt de fapt vârful aisbergului”, subliniază el.

În Karapinar, zona cea mai afectată de doline, Ișikli și prietenul său, un alt fermier pe nume Caner Çorakçi, beau ceai și se gândesc la fenomenul straniu al agriculturii într-o regiune în care pământul ar putea ceda. Există o dolină în câmpul lui Çorakçi, iar el încearcă să cultive în jurul ei.

„Ne-am obișnuit cu această situație, pentru că acest tip de dezordine se întâmplă acum în toate regiunile. Drept urmare, vedem că multe părți ale câmpurilor noastre sunt afectate, iar suprafața lor se scufundă”, spune el.

El știe că, în cele din urmă, guvernul este responsabil pentru rezolvarea problemelor legate de apă care îi afectează agricultura și câmpul și se teme unde va apărea în continuare dolina.

Çorakçi și Ișikli sunt cei mai procupați de problemele lor presante din prezent: seceta, economia, randamentele agricole și disponibilitatea apei. Dar dacă problema nu este abordată, viitorul bazinului Konya ar putea fi sumbru.

„Riscul este că întregul bazin se scufundă. Ce se va întâmpla în viitor peste 10 ani? Peste 20 de ani? Vor migra acești oameni în altă parte? Va fi agricultura complet exclusă de pe agenda Turciei în bazinul Konya? Fermierii sunt conștienți de ceea ce se întâmplă. Sunt îngrijorați. Dar, în cele din urmă, acesta este venitul lor. Depind de recoltă. Pentru recoltă, trebuie să sape aceste fântâni și să obțină apă. Deci cred că este un exemplu de tragedie a bunurilor comune”, spune Atak de la WWF.

Însă fermierii își păstrează optimismul în fața incertitudinii pe care se află.

„Nu suntem mulțumiți de cum merg lucrurile”, spune Çorakçi, dar adaugă: „Credem că totul se va îmbunătăți, cu voia lui Dumnezeu”.