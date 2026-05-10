Twitch permite concursurile virale în care utilizatorii sunt notați după aspectul fizic

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Platforma de streaming Twitch, deținută de Amazon, și-a schimbat regulile pentru a permite un nou trend viral: concursurile de frumusețe online în care doi necunoscuți sunt puși față în față, iar un algoritm le analizează trăsăturile feței și decide cine arată mai bine. În argoul online, practica se numește „mogging” – adică a-l domina pe celălalt prin aspect fizic, scrie The Guardian.

Totul se întâmplă pe un site numit Omoggle, inspirat de fostul Omegle, o platformă acum închisă care conecta aleatoriu necunoscuți pentru conversații video. Pe Omoggle, însă, nu se discută – se concurează. Când doi utilizatori sunt conectați, pe ecran apar puncte verzi pe fețele lor, iar software-ul de recunoaștere facială le compară proporțiile: forma capului, structura feței, lățimea nasului în raport cu fața. Fiecare primește un scor de la 1 la 10.

„Nu e vorba de frumusețe în sine, ci de cum ai capul format, cum ai fața structurată”, a spus Sammy Amz, un tânăr britanic de 19 ani care a descoperit trendul săptămâna trecută și participase deja la sute de astfel de runde.

Sistemul de notare se bazează pe așa-numita scară PSL, un instrument dezvoltat inițial pe forumuri online frecventate de tineri care au construit o întreagă cultură în jurul ideii că aspectul fizic determină valoarea socială a unui bărbat. Aceste comunități au popularizat conceptul de „looksmaxxing” – încercarea sistematică de a-ți îmbunătăți aspectul fizic la maximum, prin orice mijloace disponibile.

Pe Omoggle, victoriile și înfrângerile se acumulează într-un clasament similar celui din șah, iar utilizatorii sunt plasați pe o scară ierarhică – de la „moleculă”, cel mai jos nivel, până la „chad”, cel mai înalt.

Trendul a pornit din Statele Unite și s-a extins rapid în Regatul Unit, unde unii dintre cei mai urmăriți streameri au început să participe. Până de curând, regulamentul Twitch interzicea utilizarea site-urilor care conectează un streamer la fluxul video al unui necunoscut, din cauza riscului de expunere la conținut inadecvat.

Marți, platforma și-a relaxat regulile, invocând dorința de a le oferi creatorilor „mai multă libertate” și de a permite „participarea la tendințele curente.” Twitch a recomandat totuși streamerilor să se retragă imediat dacă în timpul unei conexiuni apare conținut explicit.

Dr. Paul Marsden, psiholog acreditat de British Psychology Society, specializat în efectele tehnologiei asupra tinerilor, consideră că sistemul de notare a feței este „o absurditate”, dar îl vede ca parte dintr-o tendință socială mai largă, în care oamenii caută repere numerice într-o lume în schimbare.

„Lumea se schimbă, deci ce reprezint eu?” – aceasta e întrebarea pe care și-o pune toată lumea, spune Marsden. „Unii se orientează spre cifre, alții spre religie.”

Marsden avertizează și împotriva unei panici morale exagerate, subliniind că tinerii din Generația Z au o abordare adesea ironică față de aceste fenomene. „Generația Z transformă totul în meme. Mi se pare fabulos că tratează viața contemporană cu umor.”

Nu toată lumea e de acord că trendul e inofensiv. Un creator de conținut britanic pe nume Thoka a criticat public fenomenul: „Fiecare generație a avut propria versiune de looksmaxxing. Dar asta e prea mult.”

„Cum pot oamenii să ajungă atât de fără ocupație încât varianta lor de divertisment e să intre pe site-uri ca să facă concursuri de aspecte fizice", a continuat el. „Ieșiți din casă.”

Nicholas Graff, un adolescent american de 16 ani al cărui videoclip pe Omoggle a devenit viral, vede lucrurile altfel: „Aș spune că, sincer, cultura asta e un lucru bun. Adică, să îți maximizezi aspectul. Poate fi degradant pentru unii, dar per total, mie nu mi se pare o problemă.”

Amz, care se laudă cu o „serie de 200 de victorii consecutive”, e la fel de relaxat. „Nu cred că ia cineva asta în serios.”