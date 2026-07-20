Uber Boat se extinde în destinațiile de vacanță din Europa. Unde vor putea turiștii să rezerve bărci din aplicație

Uber Boat ajunge în Mallorca. Foto: Getty Images

Uber tocmai a lansat noul său serviciu de închiriere de ambarcațiuni, Uber Boat by Click&Boat, în Ibiza, Lisabona și pe Riviera Franceză. Mallorca nu face parte din primul val, dar nu va avea mult de așteptat. Insula a fost menționată direct de Uber ca una dintre destinațiile importante din Spania pentru extinderea serviciului, alături de Barcelona, Valencia, Alicante, Malaga și Tenerife, scrie Imperial Properties.

Cum a început

Ideea a fost prezentată la evenimentul GO-GET 2026 al Uber, organizat la New York, unde compania a anunțat un nou parteneriat cu Click&Boat, cea mai mare platformă de închiriere de ambarcațiuni din Europa, cu o flotă de peste 55.000 de bărci.

Uber nu va deține propriile ambarcațiuni. În schimb, compania introduce în aplicația sa o secțiune specială, numită „Boat”, care îi va trimite pe utilizatori direct către Click&Boat, unde pot căuta și finaliza rezervarea.

Bărcile rămân în continuare în administrarea operatorilor locali independenți și autorizați. Rolul Uber este doar de poartă de acces către rezervare, iar prețurile afișate în aplicația Uber vor fi aceleași ca pe platforma Click&Boat, fără adaosuri pentru această opțiune.

Lansarea din Ibiza, Lisabona și Riviera Franceză a avut loc luna aceasta. În aceste destinații, utilizatorii pot deja să rezerve, direct din aplicația Uber, excursii de o zi cu skipper, croaziere la apus și plimbări de-a lungul coastelor, după ce aleg ambarcațiunea dorită din catalog și finalizează rezervarea pe platforma Click&Boat.

De ce este Mallorca pe listă

Prezența Mallorcăi pe listă nu este doar o speculație. Insula apare în anunțurile Uber și Click&Boat privind extinderea mai amplă din Spania, care ar urma să ajungă și în Insulele Baleare în cadrul lansării din 2026.

Și presa locală a relatat despre acest lucru, descriind Mallorca drept una dintre destinațiile-cheie ale unuia dintre cele mai ambițioase proiecte de mobilitate nautică din Europa, alături de Barcelona și Valencia.

Motivul este ușor de înțeles. Piața de închiriere de ambarcațiuni din Mallorca a crescut constant în ultimii ani, alimentată de cererea pentru excursii private, golfuri retrase și plimbări de o zi cu skipper, care le permit turiștilor să se îndepărteze de plajele aglomerate.

În lunile de vârf ale verii, cererea pentru croaziere scurte de lux și excursii de o zi de-a lungul coastei este foarte mare. Exact acest segment este vizat de Uber Boat.

Serviciul se potrivește și cu felul în care Uber și-a extins activitatea obișnuită de transport pe insulă. Mașinile Uber au ajuns în Mallorca în 2023, inițial în Palma, Calvia, Llucmajor și Andratx, iar apoi serviciul s-a extins treptat și în alte zone ale insulei.

Un serviciu pentru plimbări pe apă, destinat aceluiași public de turiști aflați pe coastă și disponibil în aceeași aplicație pe care mulți o folosesc deja pentru transport, pare mai degrabă un pas firesc decât o surpriză.

Asta nu înseamnă însă că Uber Boat are deja o dată fixă de lansare în Mallorca. Uber a confirmat că insula este inclusă în planurile sale, dar nu a anunțat încă ziua exactă în care serviciul va deveni disponibil. În plus, orice lansare trebuie să respecte regulile locale privind turismul și închirierea de ambarcațiuni. Direcția este însă clară: Mallorca este pe listă, nu doar în zvonuri.

Cum va funcționa serviciul după lansare

Dacă modelul din Ibiza, Lisabona și Riviera Franceză va fi păstrat, Uber Boat ar urma să funcționeze în Mallorca după aceeași logică:

O secțiune specială „Boat” va apărea în aplicația Uber, alături de cursele obișnuite și livrările de mâncare.

Utilizatorii vor putea căuta ambarcațiuni disponibile și pachete pentru excursii de o zi cu skipper, în funcție de dată, numărul de persoane și tipul bărcii.

Rezervarea și plata se vor face pe platforma Click&Boat, accesată direct din aplicația Uber.

Toate excursiile listate includ un skipper profesionist, așa că turiștii nu vor avea nevoie de permis de navigație.

Membrii Uber One vor primi înapoi un procent din valoarea rezervării sub formă de credit în aplicație.

În piețele în care serviciul a fost deja lansat, accentul este pus pe închirierea de ambarcațiuni cu skipper pentru o zi, nu pe bărci închiriate fără echipaj sau conduse de clienți.

Este de așteptat ca pachetele să includă excursii la apus, zile dedicate sporturilor nautice, mese la bord și plimbări către golfuri și zone de coastă la care se ajunge mai greu de pe uscat.

Ce înseamnă pentru firmele de charter din Mallorca

Pentru operatorii locali de ambarcațiuni, avantajul este simplu: pot ajunge la baza mare de clienți Uber fără să fie nevoiți să-și construiască propriul sistem de rezervări.

Bărcile și proprietarii trebuie în continuare să respecte standardele de verificare și siguranță ale Click&Boat, astfel că partea de calitate și siguranță nu se schimbă. Se schimbă doar felul în care clienții îi găsesc.

Într-o zonă în care cererea pentru excursii private de-a lungul coastei de sud-vest este deja mare în sezonul de vârf, o astfel de vizibilitate poate conta mult mai ales pentru firmele mici, de familie, care s-au bazat până acum pe recomandări sau pe relațiile din porturile locale, nu pe bugete mari de marketing.

Este și un semn că turiștii internaționali, obișnuiți să folosească Uber acasă pentru transport sau livrări, ajung să rezerve și experiențele de vacanță în același mod: rapid, dintr-o aplicație pe care o cunosc deja.