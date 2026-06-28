Un angajat al Băncii Centrale Europene a candidat pentru postul de „dictator” la alegerile interne. Șefii lui n-au fost amuzați

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Un angajat al Băncii Centrale Europene a candidat la alegerile interne promiţând o „Supremă Dictatură Consultativă”, sesiuni obligatorii de aplauze şi eliminarea gândirii independente. BCE l-a sancţionat. El a răspuns că sancţiunea îi dovedeşte exact punctul de vedere, scrie Politico.

Într-un avertisment formal publicat intern pe 18 iuni, comitetul electoral al băncii l-a sancționat pe Jan Kuchta, candidat la comitetul de personal, pentru un e-mail de campanie trimis tuturor angajaților BCE, în care se prezenta drept „Amiralul General Jan Aladeen Kuchta” și apărea în uniforme militare generate cu inteligență artificială, ornate cu simboluri europene.

Comitetul electoral, alcătuit din șapte membri aleși aleatoriu din diferite niveluri ierarhice ale instituției, a concluzionat că, deși campaniile electorale pot folosi „parodie, sarcasm și ironie”, Kuchta a depășit limita prin tentativa sa de a-l imita pe personajul „Aladeen” al lui Sacha Baron Cohen din filmul din 2012, The Dictator.

Prin folosirea unui nume parodic, a unor imagini militariste, a unui limbaj hiperbolic și prin amestecul de „afirmații plauzibile cu promisiuni vizibil exagerate sau chiar imposibile”, campania a depășit „gradul de exagerare retorică compatibil” cu standardele etice ale BCE, a concluzionat comitetul.

Kuchta, specialist în dezvoltare IT la banca centrală, promitea în manifestul său să înlocuiască dialogul social cu „Sesiuni Obligatorii de Solidaritate Proletară”, să se asigure că va câștiga cu „100% din voturi” și să introducă „Audituri Corective de Bunăstare” pentru angajații al căror mod de gândire nu se aliniase încă la doctrina oficială.

Dincolo de comedie, un conflict real

Dincolo de eforturile băncii centrale de a stabili cât de multă ironie este permisă, se ascunde un conflict mai serios.

Sancțiunea pare să fie parțial un răspuns la noile reguli electorale introduse de BCE în decembrie 2025, care impun ca materialele de campanie să respecte cadrul etic al instituției.

În consultările premergătoare acestor modificări, comitetul de personal criticase dur aceste cerințe, avertizând că riscă să limiteze libertatea de exprimare și să ducă la o cenzură nesănătoasă.

Disputa se desfășoară și pe fondul unui conflict mai amplu între reprezentanții angajaților și conducerea BCE pe tema dreptului la liberă exprimare. Actualul președinte al comitetului de personal se află deja în litigiu cu instituția într-un caz separat, legat tot de libertatea de exprimare.

Asta conferă sancțiunii o greutate care depășește cu mult valoarea ei comică evidentă.

Comitetul electoral a subliniat că preocupările sale nu se limitează la satiră. A semnalat combinația dintre imagini militare, simboluri ale UE și ale euro și ceea ce a descris ca o portretizare alarmistă a BCE – inclusiv referiri la un „climat de frică” și o „fortăreață juridică fără responsabilitate publică”.

Aceste formulări le sunt familiare multor angajați ai BCE. Mai degrabă decât să inventeze critici noi, campania lui Kuchta părea să parodieze un limbaj care circulă de ani buni în dezbaterile interne și în sondajele de opinie ale personalului, ducând nemulțumirile existente la concluzii deliberat absurde.

Într-un e-mail trimis ulterior tuturor angajaților, consultat și el de POLITICO, Kuchta a susținut că „folosirea standardelor «profesionale» interne ca armă pentru emiterea acestui avertisment contrastează direct și negativ cu valorile fundamentale ale Uniunii, în special cu dreptul la libertatea de exprimare”.

El a argumentat că sancțiunea îi confirmă exact punctul de vedere din campanie: „Când un mesaj politic care folosește ironia și hiperbola este întâmpinat cu sancțiuni administrative oficiale, asta confirmă că instituția noastră a dezvoltat o profundă intoleranță față de gândirea independentă”.

Cum s-au terminat alegerile

Prin introducerea unor noi restricții privind discursul electoral, BCE a pus practic comitetul electoral în situația de a răspunde la o întrebare neobișnuit de delicată: unde se află granița dintre critica legitimă, satira politică și comportamentul nepotrivit unui candidat.

Răspunsul BCE, cel puțin deocamdată, pare să se situeze undeva între o campanie obișnuită și promisiunea de a înființa o Supremă Dictatură Consultativă.

Cât despre promisiunea lui Kuchta de a câștiga cu 100% din voturi – a eșuat lamentabil. Potrivit rezultatelor consultate de POLITICO, deși și-a dublat scorul față de runda electorală precedentă, cele 630 de voturi obținute l-au plasat pe locul 13 din 15 candidați, fără să îi asigure un loc în comitet.