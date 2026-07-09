Un avion de vânătoare grecesc F-16 s-a prăbușit pe un aeroport aglomerat din Zakynthos

1 minut de citit Publicat la 21:43 09 Iul 2026 Modificat la 21:43 09 Iul 2026

După prăbușire, pilotul era „într-o stare de sănătate bună” și se investighează cauza incidentului. Foto: Captură X

Un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Elene a aterizat forțat pe aeroportul din Zakynthos, închizând unul dintre cele mai aglomerate terminale din Grecia. Aeronava, care se afla într-un zbor de antrenament, s-a prăbușit joi în jurul orei locale 13:45 după o defecțiune tehnică, au declarat forțele aeriene, scrie BBC News.

După prăbușire, pilotul era „într-o stare de sănătate bună” și se investighează cauza incidentului. Presa greacă a relatat că aeronava a primit o indicație a unui incendiu la bord înainte de aterizare și a luat foc pe pistă, ceea ce a declanșat un răspuns de urgență din partea pompierilor și a personalului aeroportului.

Video posted online captured the moments immediately following the emergency landing of a Hellenic Air Force F-16C Fighting Falcon today at Zakynthos International Airport in Southern Greece, with flames seen under the aircraft being quickly being extinguished by firefighters at… pic.twitter.com/2dGQqE3J7y — OSINTdefender (@sentdefender) July 9, 2026

Avionul de vânătoare a aterizat fără a-și desfășura trenul de aterizare, ceea ce l-a făcut să alunece zeci de metri de-a lungul pistei, a relatat ziarul grec Kathimerini.

Pe rețelele sociale a apărut videoclipuri care arată avionul în flăcări în timp ce era stins de pompieri.

Forțele aeriene au declarat că aeronava provenea din Escadrila 335 a Aripii 116 de Luptă, cu baza la Baza Aeriană Araxos din vestul Greciei.

Pista a fost închisă în urma incidentului, provocând întârzieri. Incidentul are loc la începutul sezonului de vacanță de vară, când se estimează că mii de turiști călătoresc pe insulă în fiecare săptămână, în principal din Marea Britanie.

O echipă specializată a forțelor aeriene urma să se deplaseze pe insula Ionică pentru a scoate aeronava de pe pistă și a permite reluarea operațiunilor aeroportuare.