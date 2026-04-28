Un băiat s-a dus la spital pentru că îl durea urechea şi capul. Medicii i-au descoperit un glonţ despre care el nu știa

Un adolescent din Italia, în vârtă de 17 ani, s-a prezentat la medic din cauza unei răni în spatele urechii, iar doctorul a descoperit că avea un glonţ înfipt în cap, la câțiva milimetri de carotidă. Tânărul nu ştia că fusese împuşcat şi a fost supus de urgenţă unei operaţii pentru ca glonţul să fie îndepărtat. S-a deschis o anchetă pentru reconstituirea faptelor care au dus la acest caz inredibil.

Adolescentul a fost internat în spital pentru o problemă pe care nici măcar nu știa că o are: un glonț înfipt în cap, foarte aproape de prima vertebră și la doar câțiva milimetri de artera carotidă. Medicii au extras glonțul intact din craniul adolescentului. Poliţiştii italieni au deschis o anchetă şi cercetează incidentul ciudat. Ancheta va trebui să răspundă la mai multe întrebări despre ce s-a întâmplat, cine l-a împușcat și de ce, relatează publicaţia Palermo today.

Tânărul, conform celor constatate până acum, nu a oferit niciun detaliu sau, se pare, că nici măcar nu și-a dat seama că a fost împușcat. Pentru a reconstitui incidentul, anchetatorii au început să urmărească istoricul medical al tânărului şi au aflat că pe 11 aprilie acesta s-a prezentat la serviciul medical de urgență împreună cu părinții săi pentru a i se sutura o rană din spatele urechii. În ciuda tratamentului inițial, tânărul a continuat să sufere de dureri de urechi și dureri de cap, așa că a decis să meargă la secția ORL, unde medicii i-au efectuat teste suplimentare. Cu toate acestea, nimeni nu ar fi bănuit prezența unui corp străin înfipt în craniul său.

Dorind să clarifice situația, tânărul de 17 ani și părinții săi au decis să facă în sistem privat o tomografie computerizată pentru a risipi îndoielile. Cu raportul în mână și, după ce au vorbit cu familia, managerii centrului au sunat la 112 pentru a raporta situaţia, apoi au organizat transferul tânărului la un spital dotat pentru intervenții chirurgicale. „Avem un pacient cu un glonț înfipt în cap”, ar fi declarat medicii cabinetului privat poliției. Mașinile de poliţie au sosit imediat și au escortat ulterior ambulanța la spitalul din Palermo.

După efectuarea câtorva consultații de specialitate, medicii au decis să programeze o intervenție chirurgicală pentru a scoate glonțul. Operația reușită din cadrul Departamentului de Neurochirurgie a dezvăluit locul precis unde s-a blocat glonțul de 9 mm perfect intact: la nivelul primei vertebre, foarte aproape de artera carotidă. Dacă glonțul ar fi pătruns mai departe, chiar și cu câțiva milimetri, ar fi putut avea consecințe devastatoare sau chiar ar fi cauzat moartea imediată a tânărului de 17 ani.

Anchetatorii vor încerca mai întâi să stabilească circumstanţele în care a fost tras glonţul care l-a lovit pe băiat și dacă el a fost ținta sau a fost vorba despre un glonț rătăcit. Deocamdată, singura certitudine este data aproximativă a împușcăturii: sâmbătă, 11 aprilie. În aceeași zi, carabinierii ar fi fost chemați să investigheze un incident violent în localitatea Carini, posibil o încăierare între tineri, dar nu este clar dacă cele două incidente au o legătură.