Un bărbat a fost concediat pentru că a luat prea multe fructe din coșul oferit gratuit la muncă. Acum va primi peste 10.000 de euro

2 minute de citit Publicat la 23:45 21 Iun 2026 Modificat la 23:45 21 Iun 2026

Compania trebuie să îi achite tânărului despăgubiri. Foto: Getty Images

Un angajat al unei companii de închirieri auto din Almere, Olanda, a fost concediat pe loc după ce a luat din coșul cu fructe de la locul de muncă mai multe fructe decât era considerat acceptabil. Instanța a decis însă că măsura a fost disproporționată, iar firma este obligată acum să îi plătească despăgubiri de peste 10.000 de euro, potrivit RTL.

Decizia apare într-o hotărâre recentă a Curții de Apel Arnhem-Leeuwarden.

Coșuri cu fructe pentru un stil de viață mai sănătos

Tânărul, în vârstă de 24 de ani, lucra din 2023 la compania de închirieri auto Autoradam, în timp ce își continua și studiile superioare. La începutul anului 2024, firma a introdus coșuri cu fructe pentru angajați, în încercarea de a promova alimentația sănătoasă la locul de muncă.

În martie 2025, camerele de supraveghere au surprins momentul în care, la finalul programului, angajatul a pus mai multe fructe într-o pungă de hârtie și le-a luat cu el. De asemenea, i-a oferit unui coleg un ciorchine întreg de banane. În urma gestului, aproximativ un sfert din stocul de fructe a dispărut.

Acuzat că a furat fructele și punga

După ce a fost chemat să dea explicații, tânărul a fost suspendat, iar ulterior concediat disciplinar pentru ceea ce compania a considerat a fi „furt de fructe”. Firma a susținut și că punga de hârtie folosită pentru transportarea fructelor ar fi fost luată fără permisiune.

Angajatul nu a acceptat decizia și a contestat-o în instanță.

În apărarea sa, acesta a explicat că incidentul a avut loc în timpul Ramadanului, perioadă în care nu putea consuma fructele imediat. Din acest motiv a ales să le ia acasă. De asemenea, a arătat că lucra în principal în weekend, când coșurile cu fructe erau adesea aproape goale.

Concedierea i-a creat probleme financiare serioase

Tânărul a mai susținut că pierderea locului de muncă l-a afectat puternic. A rămas fără venituri într-un moment în care partenera sa era însărcinată, iar el trebuia să își continue studiile.

În plus, instituția care gestionează ajutoarele de șomaj a considerat că își pierduse locul de muncă din vina proprie, astfel că nu a beneficiat de indemnizație. Un nou job și-a găsit abia în septembrie.

Prima instanță i-a dat dreptate angajatorului

Inițial, argumentele sale nu au convins judecătorii. În iulie 2025, tribunalul din Almere a decis concedierea sa justificată.

Angajatul a făcut însă apel, iar Curtea de Apel a ajuns la o concluzie diferită.

Judecătorii: gest nepotrivit, dar nu suficient pentru concediere

Instanța a apreciat că luarea unei cantități atât de mari de fructe a fost un comportament „nepotrivit” și „lipsit de colegialitate”, însă nu suficient de grav pentru a justifica o concediere imediată.

Potrivit judecătorilor, compania ar fi trebuit să se limiteze la un avertisment.

Curtea a subliniat și că politica de toleranță zero față de furt, invocată de Autoradam, nu poate fi aplicată în acest caz.

„Este vorba despre produse destinate tocmai consumului gratuit de către angajați”, se arată în motivarea deciziei.

În plus, firma nu demonstrase că personalul fusese avertizat că luarea mai multor fructe sau transportarea lor acasă ar putea duce la concediere disciplinară.

Firma trebuie să plătească peste 10.000 de euro

Deși instanța a stabilit că a fost concediat pe nedrept, tânărul nu a dorit să revină la locul de muncă.

În schimb, compania trebuie să îi achite mai multe compensații:

950 de euro reprezentând indemnizația de tranziție;

aproximativ 2.200 de euro, echivalentul salariului aferent perioadei de preaviz;

7.500 de euro despăgubiri pentru concedierea nejustificată.

În total, fostul angajat va primi 10.650 de euro.