Un bărbat care a intrat noaptea în casa unei femei și i-a supt degetele de la picioare a fost pedepsit cu 6 ani de închisoare, în SUA

1 minut de citit Publicat la 16:13 25 Mar 2026 Modificat la 16:19 25 Mar 2026

Un bărbat din California a fost condamnat la peste 6 ani de închisoare după ce a intrat în casa unei femei și i-a supt degetele de la picioare, au anunțat autoritățile.

Cristian Solorio, de 28 de ani, din Modesto, a fost găsit vinovat de hărțuire și pătrundere ilegală într-o locuință cu intenția de a comite un act sexual, a anunțat Biroul Procurorului Districtual din comitatul Stanislaus citat de The Independent.

Solorio a văzut-o prima dată pe femeia în cauză, al cărei nume nu a fost făcut public, la locul ei de muncă, în februarie 2025 și „a devenit imediat obsedat de ea”, potrivit biroului procurorului.

Acesta venea la locul ei de muncă de mai multe ori pe zi, stătea în apropierea ei și aștepta ocazii ca să o abordeze. Solorio a invitat-o în oraș de mai multe ori și i-a trimis o scrisoare în care spunea că „vrea să o ducă în Mexic”, au precizat autoritățile.

El a hărțuit-o pe femeie timp de câteva săptămâni și, între timp, a aflat unde locuiește. În noaptea de 21 mai 2025, s-a dus la ea acasă, iar după ce tatăl acesteia a plecat, a intrat în locuință în timp ce ea dormea.

Femeia s-a trezit și l-a găsit pe Solorio în dormitorul ei, sugându-i degetele de la picioare, potrivit procurorilor.

„Deși era îngrozită, victima a reușit să vorbească cu Solorio într-un mod prietenos, în încercarea de a-i menține calmul”, au spus procurorii.

După ce alți membri ai familiei femeii au intrat în cameră, i-au cerut lui Solorio să plece, iar acesta a fugit. Femeia a anunțat incidentul biroului șerifului local, care ulterior l-a identificat și l-a arestat pe autor.

Procurorul adjunct al comitatului Stanislaus, Vita Palazuelos, a declarat pentru The Independent că Solorio „a fost identificat, localizat și arestat în câteva ore”.

„Victima a fost incredibil de curajoasă și a făcut toate lucrurile corecte pentru a-l determina să o lase în pace”, a adăugat Palazuelos.

Solorio a recunoscut că a intrat în locuință pentru a se apropia de femeie, potrivit procurorilor. A negat, însă, că intenția lui a fost aceea de a comite un act sexual.

Solorio a primit pedeapsa maximă de 6 ani și 8 luni de închisoare.