Un bărbat s-a dus cu 1.371 de sticle și doze la aparatul de reciclat dintr-un magazin, în Polonia. Câți bani a primit

Reprezentanții Lidl spun că numărul ambalajelor returnate crește constant. Foto: Getty Images

Un client din Polonia a stabilit un record într-un magazin Lidl după ce a returnat, dintr-o singură vizită, 1.371 de ambalaje cu garanție. Pentru acestea, a primit un voucher în valoare de 685,50 zloți, echivalentul a aproximativ 160 de euro, scrie Fakt.

Performanța este una dintre cele mai mari înregistrate de rețeaua de magazine de la introducerea sistemului de garanție-returnare.

Recordul stabilit la Lidl

Potrivit reprezentanților Lidl Polonia, acesta este cel mai mare voucher emis până acum în cadrul programului de reciclare al companiei.

Valoarea bonului arată că persoana respectivă a returnat 1.371 de sticle și doze eligibile pentru garanție.

Compania amintește că ambalajele pot fi returnate fără prezentarea bonului fiscal, iar clienții își primesc garanția înapoi indiferent din ce magazin au cumpărat băuturile.

Reprezentanții Lidl spun că numărul ambalajelor returnate crește constant, semn că tot mai mulți consumatori folosesc sistemul de reciclare.

În plus, retailerul continuă o campanie prin care oferă un bonus suplimentar pentru returnarea unor sticle PET și doze care nu fac parte din sistemul oficial de garanție, promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.

Recordurile din alte lanțuri de magazine

Recordul de la Lidl vine la scurt timp după ce, în luna mai, un alt polonez a atras atenția presei printr-o performanță și mai impresionantă. Bărbatul, pe nume Wiesław, a returnat aproape 8.000 de sticle și doze la un magazin din Polonia. Întreaga operațiune a durat mai multe ore, iar la final a primit un voucher în valoare de 3.900 de zloți (aproximativ 930 euro). Un detaliu inedit este că aparatul de reciclare folosit pentru retur fusese proiectat chiar de el.

La Auchan, un client din Cracovia a returnat, într-o singură zi, nu mai puțin de 4.661 de ambalaje. Operațiunea a durat câteva ore, iar la final acesta a primit patru vouchere în valoare totală de 2.330 de zloți, adică aproximativ 545 de euro.

În cazul Kaufland, cel mai mare retur înregistrat până acum este de 1.050 de ambalaje, pentru care clientul a primit un voucher de 525 de zloți (aproximativ 123 de euro), ulterior preschimbat în numerar.

La Netto, recordul este de 423 de ambalaje returnate, recompensate cu un voucher de 211,50 zloți, adică aproape 50 de euro.

Reprezentanții lanțului au precizat că, de la lansarea programului, magazinele Netto au colectat deja peste 14 milioane de ambalaje, iar cea mai performantă unitate este cea din orașul Lędziny.

Cum funcționează sistemul de garanție

Sistemul de garanție-returnare a fost introdus în Polonia în luna octombrie și funcționează integral de la 1 ianuarie.

La cumpărarea unei băuturi, consumatorii plătesc o garanție, pe care o recuperează atunci când returnează ambalajul la un punct de colectare.

Pentru ca ambalajele să fie acceptate, acestea trebuie să fie goale, nedeformate și marcate cu simbolul specific sistemului.

Valoarea garanției este de:

aproximativ 0,12 euro pentru sticlele din plastic de până la 3 litri;

aproximativ 0,12 euro pentru dozele metalice de până la un litru;

aproximativ 0,23 euro pentru sticlele din sticlă reutilizabile cu o capacitate de până la 1,5 litri.