Un cărucior cu tot cu bebeluș a căzut de la 3 metri înălțime, într-un râu, în Italia

Mama s-a urcat cu bebeluşul în ambulanță, care a pornit cu sirenele urlând spre spital. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Un bebeluş de 3 luni a căzut de la 3 metri înălţime cu tot cu căruciorul în care se afla şi s-a lovit de dalele de pavaj care acoperă malul râului Dora, la Torino, în Italia.

Copilul se afla cu bunica sa care îl scosese la plimbare pe faleză şi care într-un moment de neatenţie a scăpat căruciorul pe panta care ducea spre râul Dora, relatează La Repubblica.

Întreaga scenă a fost văzută de cinci studenți universitari care se aflau pe aleea pietonală din fața campusului Einaudi din Torino. Ei au fost primii care l-au ajutat pe bebeluş și au cerut ajutor.

Femeia îşi plimba nepotul în timp ce studenții universitari se adunau să ia prânzul după cursurile de dimineață. Deodată, însă, căruciorul a alunecat pe panta de lângă alee și a căzut pe malul râului, la cel puțin trei metri mai jos: „Eram pe pod și am fost martori la întreaga scenă”, au povestit cei cinci studenți la Drept și Științe ale Comunicării. „Am început să alergăm, iar doi dintre noi am sărit să ajungem la copil. Copilul era legat în hamuri, dar căruciorul s-a răsturnat și a căzut la pământ”, își amintesc studenții. „Ne-am dat seama imediat că a suferit o lovitură foarte puternică la cap.”

Tinerii au sunat la 911, priviți cu groază de bunică și de numeroșii studenți universitari care se opriseră să vadă ce se întâmpla. În câteva minute, a sosit o ambulanță a Crucii Roșii, urmată îndeaproape de pompierii experți în operațiuni de salvare din râu.

Paramedicii s-au grăbit să-l ajute pe băiețel, care a rămas mult timp în brațele salvatorului. Copilul a zăcut aproape nemișcat mai multe momente, apoi a izbucnit în plâns când pompierii au coborât scara, l-au recuperat și l-au predat părinților săi, care sosiseră între timp după ce au fost sunaţi de bunică.

Mama bebeluşului, cuprinsă de panică, nu s-a calmat nici măcar atunci când a reușit să-și țină băiețelul în brațe. Apoi s-a urcat cu el în ambulanță, care a pornit cu sirenele urlând spre spitalul Regina Margherita, în timp ce tatăl copilului a rămas cu pompierii pentru a încerca să reconstituie dinamica accidentului.

Medicii au constat că bebeluşul a suferit o leziune gravă la cap și a rămas sub observaţie în secția de chirurgie a spitalului de copii. Prognosticul este rezervat.