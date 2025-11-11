Un caz de dispariţie misterioasă din Italia ar putea fi rezolvat după 6 ani, cu Google Earth şi un câine

În interiorul unei vechi fântâni sigilate cu beton, anchetatorii au găsit rămășițe umane și haine sigilate într-o pungă neagră. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Cazul misterios al dispariţiei unui italian în anul 2019 ar putea fi rezolvat cu ajutorul tehnologiei şi al unui câine ciobănesc belgian. Acum partenera bărbatului şi fratele ei sunt cercetaţi în acest caz.

Vito Mezzalira a dispărut din satul Sagrado, regiunea Friuli-Venezia Giulia , Italia, în 2019, la vârsta de 70 de ani. Acum, partenera sa și fratele acesteia sunt anchetați pentru crimă, ascunderea unui cadavru şi escrocarea statului italian.

Imaginile din satelit Google Earth, care au arătat o schimbare bruscă în grădina unei vile din Sagrado (Gorizia), și instinctul infailibil al lui Klaus, un ciobănesc belgian din unitatea canină a Carabinierilor, au dus la un progres neaşteptat în ancheta privind dispariția lui Vito Mezzalira, fost poștaș la Trieste, dispărut în 2019, când avea 63 de ani, relatează La Stampa.

Descoperirea

Astfel săptămâna trecută, la patru metri sub pământ, în interiorul unei vechi fântâni sigilate cu beton, anchetatorii, datorită lucrărilor meticuloase de demolare ale pompierilor, au găsit rămășițe umane și haine sigilate într-o pungă neagră. Confirmarea oficială din partea Departamentului de Medicină Legală din Trieste este încă în așteptare, dar pentru anchetatori și sora victimei nu există nicio îndoială: este vorba de bărbatul dispărut acum 6 ani.

Această descoperire transformă radical ceea ce ani de zile părea o escrocherie banală împotriva statului într-un posibil caz de crimă și ascundere a unui cadavru.

O pensie încasată ani de zile

Din 2019 până în 2023, partenera italianul, Mariuccia Orlando, în vârstă de 66 de ani, a continuat să-i încaseze pensia. Aceasta a susținut în tot acest timp că soţul său fugise în străinătate, poate cu o nouă iubită, poate din cauza unor dificultăți financiare. Conform anchetei, aceasta le-a şi arătat carabinierilor fotomontaje cu partenerul său alături de o iubită din străinătate, în încercarea de a-și face povestea credibilă.

Sora bărbatului, însă, a devenit suspicioasă și în 2023 a decis să contacteze carabinierii din Gorizia: „Mi-a spus cele mai ciudate lucruri”, a explicat ea, „dar pensia a continuat să fie retrasă de la diferite sucursale. Când am rugat-o să mă lase măcar să-l aud la telefon, a schimbat subiectul.”

Cadavrul din grădină

Ancheta s-a concentrat asupra casei, în care bărbatul, fost poştaş își investise economiile, visând la o pensie liniștită după o viață petrecută distribuind corespondență pe străzile din Trieste. După investigațiile inițiale, Parchetul a dispus utilizarea unui georadar, iar prin compararea zonei cu ajutorul imaginilor din arhiva Google Earth, anchetatorii au observat o anomalie: fântâna din grădină fusese liberă până într-un anumit an, dar apoi a fost brusc acoperită și cimentată. Acesta a fost detaliul decisiv. Câinele Klaus a identificat apoi chiar acel loc, permițând Unității Operaționale a Carabinierilor și pompierilor să ajungă la sacul negru ascuns sub pământ.

Acuzațiile și apărarea

Suspecta, deja anchetată pentru fraudă și ascunderea unui cadavru, este acum pusă sub acuzare şi pentru crimă, alături de fratele ei vitreg, în vârstă de 59 de ani. Ambii își susțin, însă, nevinovăția. „Așteptăm rezultatele analizelor și intenționăm să numim un consultant”, au declarat avocații lor. „La aproape doi ani de la începerea anchetei, nu era de așteptat o astfel de întorsătură a evenimentelor. Acum vom evalua cadrul probatoriu și modul în care a fost comisă presupusa infracțiune.”, au mai adăugat aceştia.

Pe de altă parte sora bărbatului dispărut a declarat: „Întotdeauna am avut sentimentul că l-au ascuns acolo, în grădină. Acum măcar pot accepta situația.”