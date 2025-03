Un copil de 2 ani a rămas fără vedere la un ochi după ce a fost sărutat pe față. Cum a fost posibil

Veziculele cauzate de infecția cu virusul herpes simplex au provocat un orificiu de 4 mm în cornee care, la rândul său, a provocat o serie de infecții ulterioare. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un copil 2 ani din Namibia și-a pierdut vederea la ochiul stâng după ce a fost sărutat de o persoană cu herpes genital activ.

În august 2024, copilul în vârstă de 2 ani, care locuieşte în Windhoek, capitala Namibiei, a început să dea semne ale unei aparente infecții oculare, dar picăturile cu antibiotic nu au fost eficiente. Pe măsură ce situația s-a înrăutățit și a fost consultat un specialist, a sosit şi diagnosticul: ochiul fusese atacat de un virus herpes simplex, transmis de o persoană din afara familiei care avea acest virus genital activ și care l-a sărutat pe copil pe ochi sau pe mână pe care probabil acesta a dus-o apoi la ochi. "Am fost șocată când doctorul mi-a spus că fiul meu are herpes în creștere pe cornee. Am crezut că este o glumă", a spus mama copilului. "Nu auzisem niciodată de așa ceva. Și partea cea mai înfricoșătoare este că acest virus, dacă nu este "gestionat", poate ajunge la creier provocând multe alte daune și complicații", a mai adăugat femeia.

Veziculele cauzate de infecție au provocat un orificiu de 4 mm în cornee care, la rândul său, a provocat o serie de infecții ulterioare. Corneea băiatului s-a deteriorat până la punctul în care creierul lui nu a mai recunoscut ochiul, ceea ce a dus la pierderea totală a vederii. În încercarea de a proteja partea din ochi care nu fusese încă deteriorată, medicii au fost nevoiți să-i coasă pleoapele.

Pentru a încerca să salveze cumva globul ocular, copilul a suferit un transplant de membrană amniotică în Africa de Sud, care apare de obicei în cazurile de perforare a ochiului. În aprilie va fi supus unei alte operații foarte delicate care presupune mutarea unor nervi de la picior la ochi. Dacă operația merge bine, va putea fi supus unui transplant de cornee pentru a încerca să-și salveze ochiul și, prin urmare, vederea.

Mama sa a povestit toată întâmplarea într-o postare pe Facebook, preluată de presa din Italia. Familia sa a lansat și o campanie de strângere de fonduri pe BackaBuddy pentru a strânge suficienți bani ca să acopere costurile legate de operație. Și într-o postare lungă pe Facebook, mama băiețelului și-a spus povestea, subliniind cât de important este să "nu săruți niciodată copiii altora", pentru a preveni să se mai repete cazuri similare cu cel al fiului său.

Pentru un nou-născut sau pentru un copil mic, virusul herpes simplex poate fi extrem de periculos, deoarece sistemul lor imunitar nu este încă pe deplin dezvoltat și pregătit să reacționeze. Dacă infecția localizată nu este tratată, virusul poate afecta organele vitale provocând o boală care se poate răspândi în corp. Din acest motiv, adulților afectați de herpes labial li se recomandă să nu sărute copiii și să adopte o bună igienă a mâinilor dacă intră în contact cu aceștia pentru a reduce riscul de transmitere a virusului.