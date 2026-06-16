Un cutremur cu magnitudinea 6,7 s-a produs în centrul Indoneziei. FOTO: Captură X

Un puternic seism, cu magnitudinea 6,7, a lovit marți regiunea Sulawesi din centrul Indoneziei (USGS), fără a lăsa în urmă răniți sau pagube materiale, conform informațiilor preliminare.

Cutremurul de mică adâncime s-a produs în cursul dimineții la sud-est de Palu, un oraș cu aproximativ 400.000 de locuitori, situat în provincia Central Sulawesi, scrie Agerpres, care citează AFP.

A few minutes ago: CCTV footage captures the strong shaking caused by the M6.7 earthquake in Central Sulawesi, Indonesia. pic.twitter.com/FllUYkvYBw — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 16, 2026

Seismul a fost resimțit puternic în Palu, capitala acestei provincii, și în Sigi, însă nu a existat riscul producerii unui tsunami, potrivit Agenției naționale de meteorologie, climatologie și geofizică.

Nurhaidar, o locuitoare din Palu care, la fel ca mulți indonezieni, are un singur nume, gătea în bucătărie când a avut loc cutremurul. 'Dintr-o dată, s-a simțit o scuturare și toată casa părea să tremure. Acoperișul scârțâia de parcă era pe cale să se prăbușească', a declarat femeia de 42 de ani, contactată de AFP. 'M-am grăbit să evacuez (casa) împreună cu toți copiii și, chiar dacă pentru o clipă am fost dezorientați, am reușit să ieșim', a adăugat ea.

Vastul arhipelag indonezian se confruntă cu o activitate seismică și vulcanică frecventă din cauza poziției sale pe 'Cercul de Foc al Pacificului'.

În 2018, 2.200 de persoane și-au pierdut viața în Palu în urma unui cutremur cu magnitudinea 7,5, urmat de un tsunami.