Un fotbalist a fost răpit în Ghana, apoi a fost ucis, pentru că familia n-a avut bani suficienți pentru răscumpărare

Cheikh Touré, un portar senegalez în vârstă de 18 ani a fost răpit în Ghana şi apoi ucis. Sursa poza: captura instagram/ababakrine

Cheikh Touré, un portar senegalez în vârstă de 18 ani din echipa de tineret Esprit Foot Yeumbeul (unul dintre cluburile Dakar), considerat un mare jucător de perspectivă în țara sa, a plecat crezând că merge la Rabat pentru un test de evaluare , dar, în realitate, a fost dus la Kumasi, Ghana, și răpit. Acesta era însoțit de alți doi tineri coechipieri, probabil răpiți în circumstanțe similare.

Potrivit site-ului de știri Sénéweb, preluat de Corriere della Sera, cei doi jucători se numesc Bamba și Momo (fără alte detalii) și se spune că sunt în contact cu familiile lor, cărora le-ar fi povestit despre răpirea lor. Conform site-ului senegalez, familiei lui Touré i s-a cerut să plătească o răscumpărare de 1.300 de euro.

Mama sa, însă, ar fi strâns puțin peste jumătate din această sumă, pe care a trimis-o răpitorilor. Nemulțumiți de sumă, răpitorii au decis nu doar să ucidă ostaticul, ci și să trimită familiei câteva fotografii cu cadavrul, provocându-le un şoc semnificativ.

Și, pentru a complica și mai mult lucrurile, morga unui spital din Ebenezer de Tafo, la 250 km de capitala Ghanei, Accra, ar fi cerut bani suplimentari, suma nu este specificată, pentru a returna trupul tânărului. Din acest motiv, Ministerul Afacerilor Externe din Senegal a fost activat pentru a organiza, în consultare cu familia, repatrierea rămășițelor, imediat ce vor fi obținute toate autorizațiile necesare.

Din păcate, traficul de persoane, atras de promisiuni false, este frecvent în Africa. Printre cele mai frecvente cazuri de răpiri se numără cele care vizează tinerii fotbaliști care visează la o carieră în străinătate, încurajați să accepte oportunitățile prezentate, care în cele din urmă, însă, se dovedesc a fi adevărate capcane.

În ceea ce-i privește pe Bamba și Momo, există numeroase apeluri făcute pe reţelele sociale. Pentru cei doi fotbalişti, ar fi fost solicitați 850.000 de franci senegalezi, echivalentul a 1.300 de euro.