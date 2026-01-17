Un miliardar cu iahturi, avioane și conace spunea că e budist și nu-i "pasă de lucruri". Acum, nu mai are decât o celulă în Brooklyn

Fostul miliardar Miles Guo, cunoscut și ca Guo Wengui, își așteaptă sentința într-un dosar de fraudă și conspirație, într-o închisoare federală din Brooklyn. FOTO: Profimedia Images

Fostul miliardar Miles Guo, cunoscut și ca Guo Wengui, își așteaptă sentința într-un dosar de fraudă și conspirație, într-o închisoare federală din Brooklyn. Viața lui arăta cândva cu totul altfel, una de un lux ostentativ. Printre proprietăți avea un penthouse cu 15 camere, conace, limuzine, superiahturi și avioane private. Toate au fost scoase la vânzare în cadrul procedurii de faliment. Era atât de bogat, încât procesul de lichidare durează de trei ani și încă nu s-a încheiat, scrie Business Insider.

Condamnat pentru fraudă, fostul miliardar purta costume Brioni făcute pe comandă, iar într-unul dintre conace doar covoarele valorau un milion de doari.

Din 2022, banii, proprietățile, mașinile de lux și avioanele private sunt inventariate și valorificate de procurori, de Securities and Exchange Commission (SEC) și de administratorul judiciar desemnat în faliment, care încearcă să recupereze pagubele pentru miile de creditori și victime, într-unul dintre cele mai ample cazuri de fraudă din ultimii ani.

Penthouse cu 15 camere, cu vedere la Central Park

Procurorii federali susțin că Guo a apărut în videoclipuri muzicale și în transmisiuni live prin care a convins oameni din întreaga lume să investească 1,3 miliarde de dolari în diverse scheme anti-China și proiecte din zona criptomonedelor.

FOTO: Profimedia Images

Multe dintre aceste materiale îl arată în penthouse-ul său din Manhattan, cu 15 camere. Locuința, cu o suprafață de aproximativ 650 de metri pătrați, ocupă întregul etaj 18 al hotelului Sherry-Netherland de pe Fifth Avenue și este scoasă la vânzare ca parte a procedurii de faliment.

Agenții de la Compass cer 12 milioane de dolari, mult sub cei 67,5 milioane de dolari plătiți de Guo în 2015, la scurt timp după sosirea sa din China, unde începuse o anchetă de corupție pe numele lui. Fotografiile din anunț arată „cinci încăperi generoase pentru recepții”, iar apartamentul include un dormitor matrimonial cu un dressing mai mare decât multe garsoniere din New York.

Aici a fost arestat Guo de agenți federali în 2023.

Condamnat la Manhattan, în 2024, pentru conspirație la nivel federal, Guo încă își așteaptă sentința, iar o decizie finală privind confiscarea bunurilor a fost amânată de cinci ori, parțial din cauza averii sale uriașe.

Conacul lui Guo din Greenwich, Connecticut, a fost vândut în 2024, pentru 7,2 milioane de dolari. Locuința cu 21 de camere și șapte dormitoare, cumpărată de Guo cu 4,6 milioane de dolari în 2020, este lângă terenul de golf Stanwich Club. Anunțurile imobiliare menționează terenuri de tenis, o piscină, un garaj pentru șase mașini, o sală de biliard, o sală de sport și o sală de cinema.

Procurorii federali spun că locuința avea geamuri antiglonț și că Guo avea pază permanentă în cei trei ani în care a locuit acolo.

Conacul-trofeu pentru care cumpărase covoare de un milion de dolari

Situat la aproximativ 40 de kilometri de New York City, în Mahwah, New Jersey, conacul istoric Crocker-McMillin este ultima și cea mai spectaculoasă dintre cele trei proprietăți pe care Guo le-a cumpărat, iar apoi le-a pierdut în procedura de faliment.

Picturile murale de pe tavan, balustradele sculptate și alte elemente specifice epocii pot fi văzute în anunțurile imobiliare; agenții de la Compass cer 19 milioane de dolari.

Potrivit documentelor depuse în instanță și altor înregistrări online, Guo a cumpărat domeniul cu 21 de dormitoare pentru 26 de milioane de dolari în 2022.

La momentul arestării, era în plină renovare și mobilare a casei în stil iacobin, construită în 1907 de moștenitorul din industria feroviară George Crocker și inspirată de Bramshill House din Anglia, proiect pentru care ar fi alocat încă 18 milioane de dolari.

Planurile lui Guo includeau amenajarea unor aripi separate pentru soție, fiu și fiică. Procurorii federali afirmă că el cumpărase deja covoare în valoare de 978.000 de dolari, un televizor Samsung cu diametrul de aproximativ 2,4 metri de 62.000 de dolari și un obiect descris în actul de inculpare drept un „suport pentru bușteni de șemineu, din bronz aurit, în stil Louis XV”, în valoare de 53.000 de dolari.

Documentele nu precizează dacă Guo intenționa să păstreze orga uriașă, de la podea până la tavan, care probabil a fost utilă în cei aproape 70 de ani în care imobilul a funcționat ca seminar catolic.

Trei avioane private și o flotă de mașini

Cu doar două săptămâni în urmă, avionul lui Guo, un Cirrus SF50 Vision Jet, cu șapte locuri cumpărat în 2019, a fost vândut înapoi companiei Cirrus, în cadrul falimentului, pentru 3,5 milioane de dolari. Un al doilea jet privat, un Bombardier Global XRS, a adus aproximativ 12 milioane de dolari.

Nu a fost vândut încă al treilea și ultimul avion personal al lui Guo, un Cirrus SR22, un aparat cu patru locuri, cu elice, cu un singur motor.

Și la sol, „parcul auto” era pe măsura luxului afișat: aproximativ o duzină de motociclete de top și mașini de lux, aflate și ele în litigiu pentru valorificare.

Un Lamborghini Aventador SVJ Roadster a fost confiscat de autorități din garajul pentru șase mașini al conacului din Connecticut. Iar în videoclipurile sale apare în continuare conducând un Ferrari roșu de 3,5 milioane de dolari.

Cea mai scumpă dintre mașini este un Bugatti Chiron Super Sport personalizat, evaluat la 4,4 milioane de dolari.

Superiahtul „Lady May”

Iahtul cu motor al lui Guo, „Lady May”, a fost primul bun major scos la licitație. El ar fi cheltuit 41 de milioane de euro proveniți din fraudă pentru a cumpăra nava în 2018. Administratorul falimentului a recuperat aproximativ jumătate din sumă, 23 de milioane de dolari, vânzând iahtul, în urmă cu trei ani potrivit documentelor.

Ambarcațiunea are cinci cabine care pot găzdui 10 oaspeți, inclusiv o cabină a proprietarului cu dressing spațios și băi separate „pentru el și pentru ea”.

Prietenul și partenerul de afaceri al lui Guo, Steve Bannon, a fost arestat la bord în august 2020.

Cei pasionați de iahturi care au ratat vânzarea din faliment din 2023 au o nouă ocazie: acum recondiționat, redenumit „Excellence V” și ancorat în Fort Lauderdale, „Lady May” este listat la vânzare de brokerii Edmiston & Company pentru 29 de milioane de dolari.

În videoclipurile lui Guo, încă disponibile online, el poate fi văzut plimbându-se pe punțile iahtului, în timp ce fumează trabucuri și se laudă cu averea pe care o are.

Nimic nu e prea mic pentru a nu fi vândut

În iunie, mobilier, corpuri de iluminat, decorațiuni de perete, veselă și obiecte mărunte, în total 156 de obiecte din penthouse-ul din Manhattan, au fost scoase la licitație online în Connecticut.

Vânzarea a inclus o comodă ornamentată din mahon, menționată în dosarul penal al lui Guo ca fiind „o comodă din mahon în stil Louis XV, franceză, cu monturi din bronz aurit, realizată de Joseph Emmanuel Zweiner”. „Deteriorări ale furnirului” și „fisuri pe partea dreaptă și stângă”, se arăta în descrierea lotului.

Un set de șase figurine ceramice mici a fost listat împreună ca „Diverse obiecte orientale” și includea un „porc deteriorat și spart”. Chiar și un „lot de coșuri de gunoi mici” a fost scos la vânzare.

Dosarul de faliment nu precizează ce s-a întâmplat cu rafturile pline de costume italiene făcute pe comandă, despre care Guo vorbea din biblioteca penthouse-ului într-un interviu din 2018 pentru New York Post. „Am 60 de costume Brioni făcute pe comandă și pantofi Louis Vuitton realizați manual”, le-a spus el jurnaliștilor, iar publicația a notat că ar fi adăugat: „Nu-mi pasă de lucruri. Sunt budist.”