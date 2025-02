Un ministru s-a dus la un prânz cu prietenii, la 446 de kilometri distanță, pe bani publici. Apoi și-a cerut scuze

„Am luat o decizie greșită”, a declarat Haylen. Foto: Profimedia Images

Ministrul Transporturilor din Guvernul New South Wales, din Australia, Jo Haylen, și-a cerut scuze după ce a folosit șoferul său ministerial pentru a o conduce pe ea și pe câțiva prieteni la un prânz privat de trei ore în weekendul Zilei Australiei - costul fiind de 750 de dolari, notează The Guardian.

„Am luat o decizie greșită”, a declarat Haylen duminică, când și-a cerut scuze și a confirmat că va restitui banii pentru călătoria de 13 ore și 446 km în Hunter Valley.

Întrebată de ce nu a rezervat pur și simplu un Uber, ministrul a declarat reporterilor: „În retrospectivă, ar fi trebuit să o fac”.

Jurnalul de bord arată că, la 25 ianuarie, călătoria a început la ora 8.00 și s-a încheiat la ora 20.50 și a fost codificată ca fiind o „călătorie de afaceri în timpul zilei de lucru”.

Mașina ministerială ar fi plecat din Sydney pentru a o lua pe Haylen de la casa ei de vacanță din Caves Beach - la aproape 100 km nord de oraș. Ea și alte cinci persoane, inclusiv prietena apropiată și colega sa din minister Rose Jackson, au fost apoi transportate cu feribotul la restaurantul Brokenwood Wines din Pokolbin.

Mașina i-a dus ulterior înapoi la Caves Beach, înainte ca șoferul să se întoarcă în Sydney. Mașinile ministeriale și șoferii pot fi folosiți în scopuri private în conformitate cu normele din NSW.

Duminică, Haylen a declarat că acțiunile sale s-au încadrat în orientările existente, dar nu au fost adecvate și nu au corespuns „testului pub-ului”.

„Uite, am avut un prânz lung, am băut și am mâncat... Întrebarea este cum am ajuns la și de la prânz și am greșit. Eu am greșit”, a spus ea.

Dar Haylen a respins apelul opoziției ca ea să demisioneze.

„Mi-o asum și cred că oamenii înțeleg că uneori faci greșeli”, a spus ea. „Am făcut o greșeală aici și de aceea îmi cer scuze și rambursez costurile. Nimeni nu este perfect.”

Coaliția a cerut ca Haylen și Jackson să demisioneze sau ca premierul, Chris Minns, să-i demită. Minns a declarat că utilizarea unui șofer pentru un prânz privat a fost „în mod clar inacceptabil”.

„Nu este normal ca șoferii să fie folosiți în acest fel”, a declarat duminică liderul laburist. „Am cerut Biroului Cabinetului să ofere consiliere cu privire la schimbarea directivelor, astfel încât acest lucru să nu se mai întâmple”.

Deși utilizarea mașinii s-a încadrat în directive, „cu aceste drepturi vin și responsabilități”, a declarat liderul opoziției de stat, Mark Speakman.

Acesta a susținut că Haylen a arătat „dispreț față de contribuabil”.

„Utilizarea unei furgonete Kia finanțată de contribuabili pentru a o plimba prin acea zonă de lângă Newcastle și Hunter Valley este o rușine ... avem doi miniștri ai coroanei plecați la o distracție pe cheltuiala contribuabililor - probabil în Hunter Valley. Nu este doar o mașină guvernamentală - este o dubă guvernamentală cu opt locuri”, a spus Mark Speakman.

Haylen a declarat că modul în care călătoria a fost înregistrată a fost responsabilitatea departamentului premierului. Ea a descris șoferul ca fiind „un om foarte bun și un profesionist absolut”. El a avut toate pauzele de odihnă necesare, a spus ea.

„Nu l-am făcut să aștepte”, a spus ea. „Am avut un prânz privat care a durat aproximativ trei ore, așa că ne-a dus la prânz și ne-a întors acasă.”

Haylen a declarat că a vorbit cu premierul despre incident.