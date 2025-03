Un mister de mii de ani, dezlegat cu clarvăzători. CIA ar fi găsit „Chivotul lui Dumnezeu”

Biblicul Chivot al Legilor sau "Chivotul lui Dumnezeu" a fost localizat de un medium în Orientul Mijlociu, ca parte a unui proiect al CIA, Agenția Centrală de Informații din SUA, scrie presa internațională.

Informația apare în documente declasificate ale agenției americane.

Experimentul ar fi avut loc în anii '80 și ar fi implicat persoane cu capacități extrasenzoriale - clarvăzători sau mediumuri.

