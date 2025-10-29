Un monstru Godzilla „la o scară impresionantă” va întâmpina pasagerii, pe aeroportul internațional din țara de origine a creaturii

O statuie uriașă cu Godzilla îi va întâmpina pe pasagerii care vin cu avionul în Japonia. Randare 3D cu proiectul. Sursa foto: hepta

O statuie uriașă a monstrului cinematografic Godzilla urmează să-i întâmpine pe pasagerii care sosesc cu avionul în țara de origine a celebrei creaturi, Japonia.

Modelul, cu o lungime de 40 de metri și o înălțime de nouă metri, este considerat cel mai mare monument Godzilla din lume. Acesta va fi instalat în lobby-ul plecărilor din Terminalul 3 al Aeroportului Haneda din Tokyo, în luna decembrie.

Proiectul are scopul de a promova industria de divertisment japoneză, folosindu-l pe Godzilla, care și-a sărbătorit a 70-a aniversare în noiembrie 2024.

Statuia se bazează pe imaginea personajului din filmul „Godzilla Minus One (-1.0)” din 2023, în care monstrul este înfățișat cu spini dorsali luminoși albaștri. O altă statuie, de dimensiuni mai moderate, va fi amplasată în lobby-ul sosirilor de la etajul al doilea, alături de grafică ce prezintă monștri din diferite perioade istorice.

› Vezi galeria foto ‹

Un purtător de cuvânt al aeroportului a declarat:

„Tema proiectului este: Godzilla îi va întâmpina pe toți vizitatorii Japoniei și îi va conduce la plecare. Vom folosi acest simbol global de origine japoneză pentru a crea o experiență de aeroport fără precedent, care leagă începutul și sfârșitul unei călătorii prin puterea divertismentului. Scena acestei noi provocări este Aeroportul Haneda, deoarece reprezintă poarta aeriană a Japoniei, o destinație populară atât pentru localnici, cât și pentru vizitatorii străini, și un centru al culturii și tradiției japoneze. Acesta va fi o Godzilla la o scară impresionantă.”

Modelul uriaș al monstrului va rămâne expus timp de un an.