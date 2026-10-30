Un panou publicitar de pe cea mai mare autostradă din Egipt a fost spart de hackeri. Au rulat filme porno

2 minute de citit Publicat la 20:35 30 Oct 2026 Modificat la 20:35 30 Oct 2026

Ministerul egiptean de Interne a declarat că ecranul aparține unei firme de publicitate care avea un contract cu o companie internațională. Amr Abdallah Dalsh/Reuters/File via CNN Newsource

Un panou publicitar electronic de pe cea mai mare autostradă din Egipt a fost spart de hackeri, joi, care au șters reclama inițială și au rulat filme pornografice, relatează CNN. Ministrul de Interne a anunțat că panoul aparține unei firme de publicitate care avea un contract cu o companie internațională. Această firmă ar fi fost victima unui atac cibernetic, iar incidente similare au avut loc în mai multe țări.

Ecranul uriaș, amplasat pe aglomerata autostradă 26 iulie din Cairo, rula reclame absolut obișnuite, când dintr-o dată au apărut imagini pornografice. Șoferii s-au oprit în mijlocul drumului, au scos telefoanele și au filmat imaginile. Ulterior, înregistrările s-au viralizat pe rețelele sociale.

În imaginile filmate de egipteni se poate vedea că hackerii au lăsat și un mesaj: „Scurs de: Ch, 19ylegal never and nivex”, precum și numele unui canal de Telegram, cu utilizatorul @LeakersGov.

Vineri, pe acest cont de Telegram, era postat un mesaj împotriva puterii: Egiptul rămâne sub dictatură. Guvernul rămâne la putere prin represiune, în timp ce țara se chinuie să meargă înainte. Anii trec, dar nimic nu se schimbă și viețile oamenilor nu se îmbunătățesc”.

Egiptul se află sub conducere militară din 2013, când Frăția Musulmană a fost înlăturată de la putere.

Imagini pornografice au apărut pe panouri publicitare din Irak, Malaezia și Brazilia

Ministerul egiptean de Interne a declarat că ecranul aparține unei firme de publicitate care avea un contract cu o companie internațională.

„Site-ul companiei internaționale a fost ținta unui atac cibernetic, în urma căruia au fost difuzate aceste imagini neautorizate”, a spus ministerul, adăugând că breșa informatică a avut loc „în mai multe țări, simultan”.

Ministerul nu a precizat numele companiei și nici ce alte țări au fost afectate. „Au fost inițiate proceduri judiciare”, a mai transmis ministerul.

Presa locală a relatat însă că imagini cu conținut sexual explicit au fost difuzate pe panouri publicitare electronice din Irak, Malaysia și Brazilia.

În Egipt, reacțiile de pe rețelele sociale au fost împărțite: mulți utilizatori s-au declarat șocați, în timp ce alții au găsit incidentul amuzant.

O mare parte a societății egiptene este profund conservatoare și susține norme morale stricte, aliniate legii islamice Sharia.

Autoritățile locale din regiune au fost nevoite în trecut să oprească panourile publicitare electronice după ce imagini cu conținut pornografic au apărut pe ecrane.

Instanțele egiptene au încercat să blocheze site-urile pornografice, însă accesul privat la astfel de platforme rămâne larg răspândit.

De altfel, Egiptul s-a numărat printre primele 20 de țări din lume ca număr de accesări ale site-urilor pornografice în 2025, potrivit datelor Pornhub Insights. Statele Unite s-au clasat pe primul loc.