Un rus și un mistreț s-au întâlnit într-o conductă. Imagini virale cu soldatul care se sperie așa de tare încât scapă arma

Un videoclip distribuit intens pe rețelele sociale arată un moment jenant atribuit armatei ruse: un soldat al lui Vladimir Putin surprins de un mistreț, în timp ce se târăște printr-o conductă de gaz. FOTO: Captură video X

Un videoclip distribuit intens pe rețelele sociale arată un moment jenant atribuit armatei ruse: un soldat al lui Vladimir Putin, vizibil speriat, târându-se printr-o conductă de gaz în apropiere de Kupiansk, în regiunea Harkiv, este surprins de zgomote venite din spate, iar atunci când un mistreț trece prin apropiere, intră în panică și aproape că își scapă arma din mâini.

Imaginile - despre care unii utilizatori spun că sunt create cu inteligența artificială - au devenit rapid virale, și urmăresc, de fapt, să atragă atenția asupra uneia dintre cele mai neobișnuite tactici adoptate recent de trupele ruse în Ucraina: infiltrarea prin conducte subterane pentru a evita detectarea și pentru a pătrunde în zonele controlate de Kiev.

Tactici noi pe front: infiltrați prin conducte subterane

Forțele ruse și-au schimbat strategia în ultimele săptămâni, recurgând la metode neconvenționale pentru a încerca să avanseze spre Harkiv. Soldații lui Putin au fost surprinși târându-se prin conducte de apă sau gaze în apropiere de Kupiansk, un oraș din regiunea Harkiv unde luptele sunt intense.

Tactica, deși ingenioasă, devine o provocare tot mai mare pentru apărarea ucraineană. Grupul ucrainean de analiză DeepState, specializat în informații open-source, a raportat la mijlocul lui septembrie că trupele ruse au utilizat o conductă de gaz pentru a traversa râul Oskil și a crea linii de aprovizionare sau poziții pentru operatorii de drone.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat că rușii au folosit conducte pentru a se infiltra în zona Kupiansk, precizând însă că orașul rămâne sub control ucrainean. „În zona Kupiansk există mai multe conducte. Trei din patru au fost deja avariate și inundate, iar ieșirea celei de-a patra se află sub controlul forțelor de apărare”, se arată într-un comunicat oficial.

Bloggerii militari ucraineni au relatat că armata a instalat și sârmă ghimpată în interiorul cel puțin unei conducte pentru a împiedica infiltrarea, publicând inclusiv imagini cu interiorul transformat într-o capcană.

Conductele, noul „front invizibil” al războiului

Tactica utilizării infrastructurii subterane nu este nouă. În martie, forțele speciale ruse au parcurs aproximativ 15 kilometri printr-o conductă de gaz în Sudja pentru a lovi pozițiile ucrainene din spate, iar la începutul lui 2024, presa ucraineană relata că trupele ruse au golit o conductă de apă în Avdiivka pentru a avansa subteran, creând ieșiri la fiecare 100 de metri.

Conductele joacă un rol aparte în conflict: Ucraina este străbătută de o vastă rețea de magistrale de gaze naturale, cu o capacitate estimată la 140 de miliarde de metri cubi pe an. Multe dintre acestea sunt astăzi abandonate sau puțin folosite, pe fondul reducerii dependenței Europei de energia rusească — transformându-se acum într-un potențial coridor subteran pentru operațiuni militare.

Cazul soldatului rus care s-a speriat de un mistreț într-o conductă ar putea părea anecdotic, dar el scoate la lumină o realitate periculoasă: Rusia experimentează metode tot mai neașteptate pentru a se infiltra pe teritoriul ucrainean.

Ucraina a reacționat cu rapiditate, inundând conductele, instalând capcane și monitorizând permanent aceste infrastructuri, dar experții avertizează că utilizarea rețelei subterane ar putea deveni una dintre cele mai serioase provocări strategice pentru Kiev în lunile următoare.