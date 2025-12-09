Un tânăr plimbă câini în rucsac pentru a-i ajuta să fie adoptați. Imaginile au devenit virale

În fiecare săptămână, Bryan plimbă un câine diferit dintr-un adăpost prin întregul oraș / sursă foto: Instagram

Bryan Reisberg, un tânăr din New York, a devenit viral în mediul online, după ce a lansat o inițiativă inedită prin care promovează adopția animalelor. Bărbatul se filmează în timp ce plimbă câini în rucsacul său.

Înainte de a lansa această inițiativă, Bryan își plimba propriul său câine, pe Maxine.

Ulterior, s-a gândit să facă asta cu alți căței, cu scopul de a-i încuraja pe trecători să-i adopte.

În fiecare săptămână, Bryan plimbă un câine diferit dintr-un adăpost prin întregul oraș. Rucsacul său are atașat un mesaj „adoptă-mă”, menit să atragă atenția trecătorilor, notează MidiLibre.

Pentru ca inițiativa să ajungă la cât mai multă lume, acesta se filmează și postează clipurile pe contul său de Instagram sau de Tiktok.

Videoclipurile lui Reisberg au strâns peste 75 de milioane de vizualizări și sute de mii de comentarii.

Ideea a fost apreciată de multă lume, astfel că prin intermediul clipurilor oamenii au adoptat 10 din cei 11 câini pe care i-a plimbat până în prezent.

Julie Castle, directorul general al Best Friends Animal Society, organizația care coordonează mai multe adăposturi, a remarcat un impact semnificativ: „Am observat o creștere de aproximativ 100 de adopții față de anul trecut… A schimbat complet situația pentru noi”, spune acesta.

Câinii sunt aleși de către angajații Best Friends Animal Society.

De asemenea, Bryan oferă detalii despre fiecare câine în cadrul clipurilor sale, în așa fel încât cei interesați de animale să-și formeze o idee clară.

El susține că, pentru el, succesul acestui proiect este „extrem de satisfăcător”.