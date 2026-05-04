Una din cele mai mari centrale solare din lume e în Turcia. Are 3,5 milioane de panouri și se întinde cât 2.600 de terenuri de fotbal

3 minute de citit Publicat la 23:45 04 Mai 2026 Modificat la 23:48 04 Mai 2026

Turcia găzduiește centrala solară Kalyon Karapınar, una dintre cele mai mari din lume. FOTO: bilgin.studio/works/scadabuilding

Turcia avansează rapid în domeniul energiei regenerabile și ar putea deveni un model pentru regiunea din jurul ei. Țara face pași importanți în tranziția energetică, în timp ce se pregătește să găzduiască în noiembrie conferința climatică COP31. Un raport al think tankului energetic Ember arată că Turcia a dezvoltat, fără multă publicitate, unul dintre cele mai mari portofolii de proiecte de stocare a energiei în baterii. Acesta depășește proiectele similare anunțate de orice țară din Uniunea Europeană, scrie Euronews.

Deși cărbunele rămâne principala sursă de electricitate a țării, Turcia se îndreaptă spre un rol de lider regional în energia regenerabilă, spun specialiștii.

Din 2022, Turcia cere ca noile parcuri eoliene și solare să fie însoțite de baterii cu o capacitate echivalentă de stocare. Această regulă a dus rapid la un val uriaș de cereri: proiecte de 221 GW, dintre care 33 GW au fost deja aprobate.

Prin comparație, cele mai mari piețe de stocare din UE, cum sunt Germania și Italia, au proiecte de aproximativ 12-13 GW. În cazul Turciei, proiectele aflate în pregătire echivalează cu 83% din capacitatea sa actuală de energie eoliană și solară.

„Prin obligarea proiectelor regenerabile să includă și stocare, Turcia nu doar că și-a ridicat obiectivele, ci a transmis un semnal puternic pentru investitori, mai mare decât cel al multor țări europene”, spune Ufuk Alparslan, autorul raportului. „Dacă aceste proiecte vor fi realizate, rețeaua de baterii a Turciei ar putea deveni baza unui nou centru regional de energie curată”, a adăugat el.

Centrala solară cu aspect futurist care a devenit virală

Raportul arată că Turcia a devenit, în 2025, un exemplu important pentru regiunea sa.

Energia eoliană și cea solară au ajuns împreună la 22% din producția de electricitate a țării. Astfel, Turcia este lider între 16 state din Orientul Mijlociu, Caucaz și Asia Centrală. Este singura țară din această regiune extinsă în care energia eoliană și solară au trecut de pragul de 20% din producția de electricitate.

Turcia găzduiește centrala solară Kalyon Karapınar, una dintre cele mai mari din lume. Centrala are aproximativ 3,5 milioane de panouri solare și are o suprafață comparabilă cu 2.600 de terenuri de fotbal.

Clădirea de control central a fost proiectată de Bilgin Architects. Are forma unui bloc uriaș, acoperit la exterior cu panouri argintii reflectorizante, iar la interior include o curte verde, deschisă spre cer.

Imaginile cu centrala au atras atenția pe internet datorită aspectului futurist. Un utilizator Reddit a glumit că locul ar putea apărea într-un film James Bond, iar altul l-a numit o „capodoperă”.

Centrala produce energie din 2023 și generează aproape trei miliarde de kilowați-oră de electricitate pe an. Această cantitate este suficientă pentru a alimenta echivalentul unui oraș cu două milioane de locuitori.

„Turcia poate deveni un model pentru întreaga regiune”

În ciuda progreselor în energia solară, Turcia este încă în urma multor țări europene la alte capitole. Se află pe locul 15 în Europa la producția de energie eoliană și pe locul 16 la producția totală de energie regenerabilă.

Pentru a-și atinge obiectivul de 120 GW capacitate solară și eoliană până în 2035, Turcia trebuie să își tripleze capacitatea actuală, ceea ce va fi dificil.

Cărbunele rămâne principala sursă de electricitate a țării, cu o pondere de 34%. Două treimi din această producție depind de importuri. Creșterea producției pe bază de cărbune a început să încetinească, dar nu s-a oprit. În ultimii trei ani nu au fost deschise centrale noi pe cărbune, însă o garanție de cumpărare pentru cărbunele produs intern, introdusă în 2025, ar putea duce la o creștere a producției în 2026, potrivit Ember.

Totuși, investițiile în energie regenerabilă arată că Turcia încearcă să își schimbe direcția pe termen lung. „Turcia are o șansă unică de a transforma poziția sa de lider regional în energie regenerabilă într-un avantaj global”, spune Alparslan.

„Prin accelerarea proiectelor de stocare și modernizarea rețelei electrice, Turcia poate reduce, în sfârșit, dependența de cărbune. Înainte de COP31, țara arată că are potențialul de a trece de la o poziție de mijloc în Europa la rolul de pionier pentru întreaga regiune”, a adăugat el.