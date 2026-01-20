Marea Britanie a aprobat o „mega” ambasadă chineză la Londra, în ciuda temerilor legate de securitatea națională

Protest la locul propus pentru ambasada Chinei, în februarie 2025, la Londra, Anglia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Guvernul britanic a dat undă verde planurilor Chinei de a construi o „mega” ambasadă în apropierea districtului financiar din Londra, în ciuda avertismentelor parlamentarilor, locuitorilor și dizidenților chinezi aflați în exil că acest complex extins ar putea reprezenta riscuri de securitate, transmite CNN.

China a cumpărat terenul de la Royal Mint Court, unde Marea Britanie bătea monede, pentru aproximativ 312 milioane de dolari în 2018. Însă decizia privind planurile noii ambasade de 20.000 de metri pătrați – care ar urma să devină cel mai mare post diplomatic al Chinei în Europa – a fost amânată de trei ori înainte ca guvernul să acorde aprobarea marți.

Întârzierile reflectă incertitudinea guvernului britanic cu privire la abordarea față de China. Marea Britanie dorește banii și bunăvoința diplomatică a Chinei, dar a fost mult timp precaută în a permite Beijingului să construiască o ambasadă care să se afle în apropierea cablurilor de fibră optică ce transportă date sensibile pentru companiile financiare și care ar putea fi folosite pentru a spiona cetățenii chinezi care trăiesc la Londra.

Decizia de urbanism, un document de 240 de pagini, concluziona că „propunerea respectă planul de dezvoltare luat în ansamblu” și, astfel, „permisiunea de construire și aprobarea pentru clădirea protejată ar trebui acordate.”

The Telegraph: China intenționează să construiască un complex de 208 camere sub ambasadă

Cu câteva zile înainte de aprobarea guvernului, cotidianul britanic The Telegraph a publicat ceea ce a numit planuri neredactate care arată că China intenționează să construiască un complex de 208 camere sub ambasadă. Una dintre camere, spunea ziarul, ar fi amplasată direct lângă și la doar câțiva metri de cablurile de fibră optică care transportă milioane de emailuri și date financiare ale britanicilor.

Alicia Kearns, ministrul adjunct al securității naționale din partea Partidului Conservator de opoziție, a avertizat săptămâna trecută că, dacă planurile vor fi aprobate, acestea „ar oferi Partidului Comunist Chinez o bază de lansare pentru război economic împotriva națiunii noastre” și „ar crea o problemă zilnică pentru serviciile noastre de securitate.”

MI5, serviciul de informații intern al Marii Britanii, nu a ridicat obiecții oficiale față de planurile ambasadei, în ciuda avertismentelor privind amenințările mai largi venite din partea Chinei. După actualizarea anuală a amenințărilor, în octombrie, Ken McCallum, șeful agenției, a declarat jurnaliștilor: „Reprezintă actorii statului chinez o amenințare pentru securitatea națională a Regatului Unit? Răspunsul este, bineînțeles, da, în fiecare zi.”

MI5 a emis, de asemenea, un avertisment rar în noiembrie, avertizând parlamentarii că serviciile de informații chineze folosesc LinkedIn pentru a se da drept recrutori și a viza persoane care lucrează în Parlament. Ambasada Chinei la Londra a respins acuzația, numind-o „calomnie malicioasă.”

Marea Britanie are nevoie de aprobarea Chinei pentru a-și moderniza propria ambasadă la Beijing

Decizia Marii Britanii ar fi putut fi influențată de faptul că aceasta are nevoie de aprobarea Chinei pentru a-și moderniza propria ambasadă la Beijing. Se pare că China a întârziat planurile britanice în timp ce aștepta undă verde pentru noua sa ambasadă la Londra, care îi va permite să se mute de la actualul sediu de lângă Regent’s Park.

Dar Marea Britanie s-a temut, de asemenea, că refuzul de a permite Chinei să construiască noua ambasadă ar putea afecta relațiile comerciale dintre cele două țări. În căutare disperată de vești economice bune, Keir Starmer – primul prim-ministru britanic din șase ani care s-a întâlnit cu liderul chinez Xi Jinping – a pledat în 2024 pentru o relație „coerentă, durabilă și respectuoasă” cu China și pentru o cooperare economică mai strânsă între cele două țări.

„Să renunțăm la securitatea noastră pentru comerțul cu China a fost întotdeauna o politică proastă”

Recordul economic a fost însă mixt. China a fost al patrulea partener comercial ca mărime al Marii Britanii în cele patru trimestre până la sfârșitul T2 2025, reprezentând 5,5% din totalul comerțului britanic, dar exporturile britanice de bunuri către China au scăzut cu 23% în aceeași perioadă, arată datele oficiale – o scădere evidențiată de Kearns.

„Să renunțăm la securitatea noastră pentru comerțul cu China a fost întotdeauna o politică proastă, dar să renunțăm la securitatea noastră în timp ce exporturile scad vertiginos este, sincer, o nebunie,” le-a spus ea parlamentarilor.

Xi a arătat un interes personal față de noua ambasadă, abordând subiectul direct cu Starmer în timpul primului lor apel telefonic din 2024. După discuție, Starmer „a preluat” cererea de urbanism de la consiliul local, care o respinsese în 2022, oferind guvernului ultimul cuvânt asupra proiectului. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei a avertizat, de asemenea, că, dacă aprobarea va fi refuzată, Marea Britanie „va suporta toate consecințele.”

Planurile pentru noua ambasadă au alarmat și cetățenii chinezi, inclusiv locuitorii din Hong Kong și activiștii pro-democrație din Londra. Carmen Lau, activistă a Hong Kong Democracy Council, care a fugit la Londra în 2021, a declarat pentru CNN anul trecut că se teme că ambasada ar putea fi folosită pentru a spiona și hărțui opozanții guvernului chinez aflați în exil.

Poliția din Hong Kong a acuzat-o pe Lau de secesiune și coluziune cu un guvern străin și a emis un mandat de arestare împotriva ei, oferind ulterior o recompensă de 1 milion de dolari hongkonghezi (aproximativ 128.000 USD) oricui poate oferi informații despre ea „sau să o ducă la ambasada chineză.”

Anul trecut, purtătorii de cuvânt ai ambasadei Chinei au declarat că „regretă” amânarea repetată a deciziei de către Marea Britanie, acuzând Regatul Unit de „lipsă totală a spiritului contractual.”