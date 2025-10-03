Marele Duce Henri al Luxemburgului a abdicat și l-a lăsat pe tron pe fiul său, Guillaume

Marele Duce Henri a lansat procesul de tranziţie la tron în 2024, declarând atunci că dorea, odată cu apropierea sa de împlinirea vârstei de 70 de ani. Sursa foto: Getty Images

Luxemburgul, o mică monarhie care se numără printre ţările fondatoare ale Uniunii Europene, celebrează vineri, 3 octombrie, urcarea pe tron a unui nou suveran, Marele Duce Guillaume, în vârstă de 43 de ani, care îi succede tatălui său, Henri, care a ales să abdice după o domnie de un 25 de ani, informează AFP citată de Agerpres.

› Vezi galeria foto ‹

Evenimentul deschide un nou capitol în istoria acestui stat cu o populaţie de aproximativ 670.000 de locuitori, cunoscut pentru locul important pe care îl ocupă în lumea finanţelor şi care se va regăsi timp de câteva ore în centrul atenţiei marilor săi vecini.

Printre invitaţii la un dineu de gală ce va avea loc vineri seară sunt aşteptaţi preşedintele francez Emmanuel Macron şi omologul său german, Frank-Walter Steinmeier. În prezenţa a zece lideri străini, inclusiv a cuplurilor regale din Belgia şi Ţările de Jos, evenimentul de vineri va debuta cu ceremonia de abdicare a marelui duce Henri la Marele Palat Ducal din Luxemburg.

Acesta va fi urmată, o oră mai târziu, de depunerea jurământului, în faţa Camerei Deputaţilor, de către cel care îi este moştenitor, fiind fiul cel mare al suveranului. Noul cuplu princiar , Guillaume şi soţia lui, Stephanie , se va întâlni apoi cu populaţia locală într-o piaţă din centrul vechi al capitalei acestui ducat.

"O abordare mai latino"

Marele Duce Guillaume, în vârstă de 43 de ani, va fi cel de-al şaptelea suveran din dinastia Nassau-Weilburg, care domneşte în Luxemburg din 1890 şi are origini comune cu monarhia olandeză. Deşi va reprezenta o nouă generaţie în fruntea statului, el nu ar trebui să schimbe practicile de exercitare a puterii, într-o democraţie parlamentară considerată stabilă, unde monarhul îşi asumă în principal funcţii de reprezentare, pe lângă promulgarea legilor. În Luxemburg,

"Marele Duce întruchipează independenţa şi stabilitatea statului", a declarat prim-ministrul luxemburghez, Luc Frieden. În ceea ce îl priveşte pe Guillaume, "el are cu 30 de ani mai puţin decât tatăl lui, a fost educat la şcoala luxemburgheză, spre deosebire de cel din urmă care a urmat cursuri private, aşadar va avea un stil nou", a prezis premierul ţării. "Un stil mai deschis, probabil, dar în continuitatea celui al tatălui şi al bunicului său", a nuanţat el.

Guillaume este cel mai mare dintre cei cinci copii ai cuplului format din Henri de Nassau şi Maria Teresa Mestre, născută la Havana şi al cărei tată, un om de afaceri cubanez, a fugit din ţara lui, alături de familia sa, în 1959. "Cu o mamă cubaneză, ne putem imagina că el va avea o abordare mai latină, poate puţin mai călduroasă", a declarat istoricul belgian Patrick Weber. "Însă nu mă aştept cu adevărat la un vânt rapid de modernitate", a adăugat acest expert în istoria monarhiilor din Benelux.

Noul cuplu princiar

Marele Duce Guillaume este căsătorit din 2012 cu contesa Stephanie de Lannoy, provenită dintr-o familie nobiliară francofonă belgiană şi cunoscută pentru faptul că este pasionată de artă şi de literatură, vorbind fluent franceza, luxemburgheza, germana şi engleza. Cuplul are doi băieţi: Charles, în vârstă de cinci ani, şi Francois, în vârstă de trei ani.

Marele Duce Henri a lansat procesul de tranziţie la tron în 2024, declarând atunci că dorea, odată cu apropierea sa de împlinirea vârstei de 70 de ani, "să ridice piciorul de pe acceleraţie" şi să regăsească "o anumită libertate". El a urcat pe tron în octombrie 2000 după abdicarea tatălui său, Jean. Moştenitorul Guillaume a beneficiat de o educaţie internaţională, pentru că, după liceul absolvit în Marele Ducat al Luxemburgului, a studiat în Elveţia, apoi la Academia Militară Regală Sandhurst din Regatul Unit. A obţinut apoi o dublă licenţă în litere şi ştiinţe politice la Universitatea Angers din Franţa. Mai multe festivităţi sunt programate în întreaga ţară până duminică, pentru a marca "Trounwiessel" ("Schimbarea Tronului", în luxemburgheză).