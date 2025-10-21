Marele maestru american de șah Daniel Naroditsky a murit la vârsta de 29 de ani: „Este o pierdere uriașă”

Daniel Naroditsky a fost unul dintre cei mai îndrăgiți și respectați jucători de șah din întreaga lume / foto: Facebook - Charlotte Chess Center

Jucătorul american de şah Daniel Naroditsky a murit la vârsta de 29 de ani. Anunţul a fost făcut de Federaţia Internaţională de Şah (FIDE) şi de clubul său, Charlotte Chess Center, fără a fi comunicată cauza.

„Familia Naroditsky anunţă cu tristeţe vestea neaşteptată a decesului lui Daniel”, se arată într-o declarație transmisă de familia acestuia, printr-un comunicat publicat luni de Charlotte Chess Center.

„Daniel a fost un jucător de șah talentat, un comentator și un profesor pasionat, dar și un membru foarte iubit al comunității de șah, respectat și admirat de fani și jucători din întreaga lume”, se mai arată în comunicat, potrivit BBC.

Federațiile americane și internaționale de șah, alături de numeroși jucători profesioniști, au reacționat în urma anunțului trist.

Hikaru Nakamura, numărul doi mondial din Statele Unite, a scris că este „devastat” de veste: „Este o pierdere uriașă pentru lumea șahului”, a scrie el într-o postare pe rețelele sociale.

Daniel Naroditsky a fost unul dintre cei mai îndrăgiți și respectați jucători de șah din întreaga lume. Acesta a reușit să obțină performanțe extraordinare în ”sportul minții”.

În martie 2025, el a câștigat titlul de campion al Statelor Unite ale Americii cu un scor perfect de 14/14.

A descoperit șahul la vârsta de șase ani

Daniel Naroditsky a descoperit șahul la vârsta de șase ani, datorită fratelui său mai mare, Alan, care i-a arătat jocul la o petrecere de ziua de naștere. Tatăl lui, Vladimir, împreună cu mai mulți antrenori, i-au remarcat rapid talentul.

„Pentru mine, era doar un joc cu fratele meu”, povestea Daniel într-un interviu acordat New York Times în 2022.

Naroditsky a atras atenția lumii șahului în 2007, când a câștigat Campionatul Mondial de Juniori Under-12, desfășurat la Antalya, în Turcia.

Trei ani mai târziu, la doar 14 ani, a devenit unul dintre cei mai tineri autori de cărți de șah, publicând volumul Mastering Positional Chess, despre strategii și gândirea practică în joc.

În 2013, a câștigat Campionatul Juniorilor din Statele Unite, performanță care l-a ajutat să obțină titlul de mare maestru internațional - cel mai înalt rang în șah - pe când era încă adolescent.

De-a lungul carierei sale, Naroditsky s-a făcut remarcat și din postura de comentator al acestui sport.