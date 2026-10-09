Marocul va produce drone de atac cu rază de 2.000 de kilometri, împreună cu o firmă franceză

2 minute de citit Publicat la 13:53 09 Oct 2026 Modificat la 13:53 09 Oct 2026

Marocul va produce drone de atac cu rază de 2.000 de kilometri, împreună cu o firmă franceză. FOTO: Getty Images

Marocul va construi drone de atac autonome cu rază de 2.000 de kilometri, printr-un nou parteneriat cu compania franceză de apărare Harmattan AI.

Astfel, Marocul a semnat o scrisoare de intenție pentru dezvoltarea și producția unui sistem de atac autonom cu rază lungă de acțiune, un nou pas în ambiția regatului de a fabrica pe plan local mai multă tehnologie militară, scrie Insider Africa.

Acordul a fost semnat pe 7 octombrie, în cadrul Marrakech Air Show, și vizează IRIFI, un sistem conceput pentru misiuni la distanțe de până la 2.000 de kilometri.

Programul ar urma să mute în Maroc dezvoltarea și producția unor componente tehnologice critice, iar personalul marocan ar urma să aibă un rol central.

Potrivit Harmattan, sistemul este conceput să execute o misiune aprobată fără control uman continuu și fără a depinde de navigația prin satelit.

Potrivit relatării publicației Le Desk despre semnarea acordului, scrisoarea de intenție acoperă achiziția, dezvoltarea și producția în Maroc. Anunțul tehnic al Harmattan prezintă raza de acțiune declarată și modul de funcționare. Potrivit Harmattan, comandanții desemnează țintele autorizate și stabilesc parametrii misiunii înainte de lansare. Sistemul execută apoi misiunea în limitele astfel stabilite.

Soluția de navigație propusă combină operarea fără semnale de poziționare prin satelit cu ghidajul optic în apropierea țintei. Compania prezintă această abordare ca fiind potrivită pentru medii în care comunicațiile sau navigația prin satelit pot fi perturbate.

Încărcătura utilă nu a fost dezvăluită. Nici anunțul, nici relatările analizate nu precizează un preț de achiziție, dimensiunea confirmată a unei comenzi sau o dată de livrare.

Tehnologie construită în Maroc

Un comunicat al companiei preluat de Defense Arabia arată că o serie de componente critice vor fi dezvoltate și produse în Maroc, în mare parte de specialiști marocani.

Programul se bazează pe un parteneriat semnat în iunie 2026 cu administrația apărării și forțele armate ale Marocului, care include planuri pentru un centru de cercetare și dezvoltare la Rabat.

Miza comercială constă în activitățile pe care Marocul speră să le păstreze pe teritoriul său, și anume cercetarea, ingineria, producția și testarea, pe lângă echipamentele în sine.

Aceeași abordare se regăsește și într-un acord separat încheiat cu Harmattan, care vizează tehnologii de combatere a dronelor. Potrivit Hespress, acesta include activități de cercetare, fabricație, integrare și testare, cu implicarea mai multor ministere marocane.

Presa locală estimează capacitatea anuală potențială a platformei industriale extinse la 55.000 de sisteme de apărare autonome. Este vorba însă despre o capacitate planificată la nivelul întregii platforme, nu despre o comandă confirmată pentru 55.000 de drone de atac IRIFI.