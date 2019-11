Mărturia dureroasă a unei mame căreia i-a murit copilul: ”Am fost atât de sfâșiată, încât am încercat să-mi dezgrop bebelușul născut mort, dar apoi...” - Ce minune s-a întâmplat după un an

Claire, o mamă de 32 de ani, a trecut prin clipe groaznice. În timp ce era gravidă, femeia a făcut septicemie în zona abdomenului, așa că a fost operată de urgență și fătul era mort. Când era gravidă în 26 de săptămâni, Claire a realizat faptul că pierdea fluide, astfel că a mers la spital, cu gândul că i s-ar fi rupt apa. I-au fost administrate antobiotice și a fost trimisă acasă.

Femeia a suferit săptămâni la rând, până când a apărut o minune. Claire a realizat faptul că rămăsese din nou gravidă. Ea a născut, la un an distanță de la tragedie, o fetiță perfect sănătoasă, pe care a numit-o Isabella. Copilul născut mort l-ar fi numit Charlie. Femeia a stat 4 zile în spital pentru a-și lua rămas bun de la pruncul ei.

Mama în vârstă de 32 de ani a transmis un mesaj sfâșietor.

”Chiar m-am străduit să fac față după înmormântare. Am urât ideea ca Charlie să fie înmormântat afară și am vrut doar să îl iau înapoi în casă, unde este cald și în siguranță, alături de ceilalți copii pe care îi am. Faptul că am rămas gravidă m-a ajutat enorm pentru că am reușit să mă regăsesc. Desigur, Isabella nu o să-l înlocuiască niciodată pe Charlie, dar cred că este un dar din partea lui. L-a trimis ca să ne facă să zâmbim. Am fost atât de sfâșiată, încât am încercat să-mi dezgrop bebelușul născut mort, dar apoi am rămas gravidă și a devenit un motiv pentru care să continui” a povestit femeia conform The Sun.