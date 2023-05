Mărturia unui bărbat care a reușit să scape cu viață după ce a fost atacat de un crocodil: "Am putut să-i deschid fălcile pentru a-mi scoate capul"

Un bărbat din Australia a povestit cum a reușit să scape în mod miraculos după ce a fost atacat de un crocodil, în timp ce făcea snorkeling.

Sursa foto: pexels.com

Marcus McGowan, în vârstă de 51 de ani, a declarat că se afla în apă cu un grup de prieteni, la aproximativ 28 kilometri în largul insulei Haggerstone, lângă Cape York, când a fost atacat de crocodil.

"Am crezut că este un rechin, dar când am ridicat mâna, mi-am dat seama că este un crocodil. Am putut să-i deschid fălcile suficient de mult pentru a-mi scoate capul", a spus el într-un comunicat.

Crocodilul, despre care se crede că este un pui, s-a întors pentru a-l mușca din nou, a spus el, dar a reușit să-l împingă, moment în care l-a prins de mână.

După atac, bărbatul a fost transportat cu avionul la un spital de pe insula din apropiere, iar mai târziu a fost dus în localitatea Cairns pentru tratament suplimentar.

Crocodilii sunt o prezență obișnuită în nordul tropical al Australiei, fiind semnalate mai multe atacuri recent.

În februarie, polițiștii au împușcat un crocodil de 4,2 metri, care a atacat un bărbat și i-a ucis câinele, la nord de Cairns.

Și la începutul acestei luni, rămășițele pescarului Kevin Darmody, în vârstă de 65 de ani, au fost găsite în interiorul unui crocodil de 4,1 metri, pe râul Kennedy din apropiere. Acesta a fost cel de-al 13-lea atac mortal din Queensland, începând cu anul 1985, potrivit BBC.