Medicii au protestat la Budapesta: ”Sănătatea noastră este în pericol”

Mii de oameni au protestat sâmbătă în centrul Budapestei, cerând fonduri suplimentare pentru sistemul public de sănătate din Ungaria, afectat de ani de subfinanțare.

Manifestanții au afișat pancarte cu mesaje precum „Norme europene de asistență medicală” și „Sănătatea noastră este în pericol”, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Doctors of Hungary protest today in front of the parliament in Budapest against the horrible state of healthcare



Hungarian healthcare is run-down, old, people have to wait months, if not years for appointments

People die while waiting



Opposition leader Peter Magyar attended too pic.twitter.com/HUX4TGO2xB